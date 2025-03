Święty Patryk w Białymstoku – muzyczne święto zielonej wyspy

12 marca, 2025

W najbliższą sobotę 15 marca, z okazji Dnia Świętego Patryka odbędą się dwa wyjątkowe koncerty, które wypełnią miasto energetycznymi dźwiękami folk-rocka i tradycyjnych pieśni. Patronem medialnym wydarzeń jest Radio Akadera.

Folk-rockowe szaleństwo w Zmianie Klimatu

Na scenie klubu Zmiana Klimatu wystąpią niepowtarzalni The Bumpers — zespół z ponad 30-letnią historią, który niezmiennie zaraża swoją pasją do muzyki irlandzkiej. Od pierwszych prób w Białymstoku po koncerty na największych scenach w Polsce i za granicą — The Bumpers nie tracą energii i charyzmy. Publiczność będzie miała okazję usłyszeć zarówno największe przeboje grupy, jak i utwory z późniejszych albumów. Będzie to wieczór pełen tańca i świętowania w rytmie folk-rockowych brzmień.

Szanty i morskie pieśni w Klubie Muzycznym Sześcian

W tym samym czasie w Klubie Muzycznym Sześcian królować będą morskie klimaty za sprawą zespołu The Pioruners. Grupa, znana z wykonywania tradycyjnych szant oraz pieśni ludowych, wciąż podbija serca fanów od swojego pamiętnego debiutu na Festiwalu Piosenki Żeglarskiej Kopyść w 1990 roku. The Pioruners najlepiej czują się na żywo, kiedy wspólnie z publicznością tworzą niepowtarzalną atmosferę zabawy. Ich koncert to idealna propozycja dla tych, którzy cenią szantowe rytmy i morskie opowieści. (hp)