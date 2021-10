Wszystkich Świętych. Zmiany w organizacji ruchu w rejonie cmentarzy, dodatkowe autobusy

Od 31 października do 1 listopada ruch jednokierunkowy będzie obowiązywał na następujących ulicach:

– ulica Władysława Raginisa/od ulicy Władysława Wysockiego do ulicy Świętego Maksymiliana Marii Kolbego,

– ulica Świętego Maksymiliana Marii Kolbego/od ulicy Władysława Raginisa do ulicy Władysława Wysockiego,

– ulica Zgoda, Krzyżowa, Łącznikowa/kierunek od ulicy Władysława Wysockiego do ulicy Władysława Raginisa,

– ulica Władysława Wysockiego/odcinek od ulicy Świętego Maksymiliana Marii Kolbego do ulicy Władysława Raginisa, umożliwi poruszanie się w kierunku centrum lewą częścią jezdni, skręt w lewo z ulicy Władysława Wysockiego w ulicę Władysława Raginisa odbywać się będzie z lewej części jezdni ulicy Władysława Wysockiego,

– ulica Trawiasta/od ulicy Władysława Raginisa do ulicy Kazimierza Wielkiego.

Inne zmiany:

– w dniach 30 października – 1 listopada na niektórych ulicach zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się,

– w dniach 31 października – 1 listopada na niektórych skrzyżowaniach w pobliżu nekropolii pojawi się zakaz skrętu, na niektórych ulicach zostaną wprowadzone pasy ruchu dla autobusów,

– na parkingach przy cmentarzach będą wyznaczone i oznakowane miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych, także taksówki będą miały wyznaczone miejsca postojowe.

Od 31 października do 1 listopada na liniach regularnych będzie obowiązywał rozkład świąteczny oraz w godz. 9.00-17.00 uruchomionych zostanie 7 linii specjalnych o oznaczeniach C1, C2, C3, C4, C5, C6 oraz C7 umożliwiających dojazd do cmentarzy.

1 listopada przejazdy Białostocką Komunikacją Miejską będą bezpłatne. (mt)