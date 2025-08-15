Święto Wojska Polskiego także w Białymstoku

15 sierpnia, 2025

W piątek (15.08), na pamiątkę Bitwy Warszawskiej z 1920 roku zwanej „Cudem nad Wisłą”, obchodzone będzie Święto Wojska Polskiego. Jak co roku, tego dnia również w Białymstoku odbędzie się uroczysty apel na Rynku Kościuszki. Specjalne atrakcje dla mieszkańców przygotowało także Muzeum Wojska i Chorten Arena.

Główne uroczystości rozpoczną się o 12.30 pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na Rynku Kościuszki. W obchodach wezmą udział między innymi żołnierze 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, kombatanci, organizacje oraz oczywiście mieszkańcy. Uroczystość zakończy defilada wojskowa.

W ramach Pikniku Rodzinnego towarzyszącego uroczystościom, na Placu pod Teatrem Dramatycznym im. A. Węgierki swoje stoiska promocyjne wystawią m.in. Krajowa Administracja Skarbowa, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej, Areszt Śledczy w Białymstoku, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Podlaski Oddział Straży Granicznej oraz Wojskowe Centrum Rekrutacji. Policję reprezentować będą stoiska Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej oraz Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Z okazji święta Muzeum Wojska w Białymstoku przygotowało szereg atrakcji, zarówno w siedzibie głównej placówki, jak i w Parku Militarnym. Udział we wszystkich wydarzeniach i zwiedzanie w tym dniu ekspozycji muzealnych są bezpłatne.

Święto Wojska Polskiego ustanowiono w rocznicę Bitwy Warszawskiej z 1920 roku zwanej „Cudem nad Wisłą”. W 1920 roku wojska polskie pokonały bolszewików na przedpolach Warszawy. Zwycięstwo Polaków nad Armią Czerwoną zapewniło Polsce niepodległość i uchroniło Europę przed rewolucją bolszewicką. Historycy uważają tę bitwę za jedno z 18 najważniejszych starć w dziejach świata. (red.)

Muzeum Wojska w Białymstoku, ul. Kilińskiego 7:

9.30-17.00 – zwiedzanie ekspozycji stałych i wystaw czasowych,

9.30-16.00 – stoisko edukacyjne dla najmłodszych zwiedzających przygotowane przez muzealnych edukatorów.

Park Militarny, ul. Węglowa 3A:

9.30-17.00 – zwiedzanie ekspozycji stałej,

9.30-16.00 – prezentacja sprzętu wojskowego,

9.30-16.00 – stoiska edukacyjno-informacyjne służb mundurowych,

10.00-16.00 – animacje oraz stanowisko drewnianych gier wieloformatowych,

dodatkowo w godz. 10.00-12.00 odbędzie się spacer historyczny po osiedlu Bema (zbiórka u zbiegu ulic Kopernika, Łomżyńskiej i Młynowej)

