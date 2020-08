Święto Wojska Polskiego. Mija 100 lat od „Cudu nad Wisłą”

Sierpień 14, 2020

fot. Katarzyna Cichoń

Skromniejsze, ze względu na pandemię koronawirusa będą tegoroczne wojewódzkie obchody Święta Wojska Polskiego w Białymstoku. Uroczysty apel rozpocznie się w sobotę (15.08) o 12.30 przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Święto Wojska Polskiego zostało ustanowione w rocznicę Bitwy Warszawskiej z 1920 r., zwanej „Cudem nad Wisłą”. W tym roku mija sto lat od tamtych wydarzeń.

Z tej okazji Muzeum Wojska w Białymstoku zaprasza na wydarzenia specjalne. W programie – jako pierwsze – są warsztaty edukacyjne dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Zaplanowano je między 13.00 a 13.45 na Skwerze Armii Krajowej, przed budynkiem Muzeum.

– Będziemy przybliżać dzieciom, kim jest żołnierz. Dlatego, że często się spotykamy z taką opinią, że oni byli tylko postaciami historycznymi, którzy przelewali krew za ojczyznę. My chcemy wytłumaczyć, że żołnierz nie jest tylko w czasie konfliktu zbrojnego, że teraz też mamy wojsko i żołnierzy, więc trochę połączymy sobie współczesność z tymi wydarzeniami sprzed stu lat – mówi Mateusz Budzyński z Muzeum Wojska.

Wstęp na warsztaty jest wolny, ale trzeba się wcześniej na nie zapisać pod numerem telefonu 85 7416449.

W planach obchodów Święta Wojska Polskiego, między 15.00 a 16.00, jest także spacer historyczny „Szlakiem bitwy o Białystok z 22 sierpnia 1920 roku”.

– Tutaj w Białymstoku stacjonowały siły bolszewickie. Polskie wojska, których było zdecydowanie mniej, miasto odbiły, a następnie broniły miasta. I o tym wszystkim w czasie spaceru opowie historyk z Muzeum Wojska w Białymstoku, Marek Gajewski – mówi Piotr Białokozowicz z Muzeum Wojska w Białymstoku. – Spacer rozpocznie się od ul. Zwycięstwa, gdzie znajduje się Pomnik Obrońców Białegostoku; pomnik żołnierzy, którzy polegli w czasie walk w 1920 roku. Z pomnika uczestnicy spaceru ruszą w stronę centrum miasta, przechodząc obok Kościoła Św. Rocha, który – można powiedzieć – jest podziękowaniem za ocalenie, za to, że udało się wojnę polsko-bolszewicką wygrać. Spacer zakończy się przed Muzeum Wojska, po drodze uczestnicy miną centrum miasta, gdzie rozegrały się te najbardziej dramatyczne momenty Bitwy Białostockiej, gdzie poległ kpt. Józef Marjański, symbol Białegostoku.



Na spacer także obowiązują zapisy pod numerem telefonu 85 7416449.

Z kolei o 19.00 zaplanowano plenerowy pokaz dramatu wojennego z 1920 r. „Dla Ciebie, Polsko” autorstwa Antoniego Bednarczyka. Będzie to zrekonstruowana wersja filmu z podłożoną muzyką orkiestry symfonicznej.

– Tutaj jest przygotowanie do wojny polsko-bolszewickiej w 1919 roku, sportretowane są także walki o Wilno i przyjazd Armii Polskiej z Francji, nazywanej Armią Hallera czy Armią Błękitną. Co ciekawe niektóre ujęcia w 1920 roku zostały doklejone z filmów angielskich i francuskich, więc jest to pewnego rodzaju fotomontaż w tym filmie; są „wstawieni” żołnierze brytyjscy i czołgi francuskie – dodaje Mateusz Budzyński.

Zwycięstwo Polaków nad Armią Czerwoną zapewniło Polsce niepodległość i uchroniło Europę przed rewolucją bolszewicką. Historycy uważają tę bitwę za jedno z 18 najważniejszych starć w dziejach świata.

W sobotę (15.08), także w ramach 100. rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, w Białymstoku – jak w kilkunastu innych polskich miastach, wojskowi piloci samolotów i śmigłowców oddadzą hołd bohaterom Bitwy Warszawskiej. Wojskowe samoloty i śmigłowce pojawią się w południe m.in. w Szczecinie, Poznaniu, Krakowie, Rzeszowie, Olsztynie, Łodzi czy nad Westerplatte. W Białymstoku przelot zaplanowano na 12.25. (mt/mc)