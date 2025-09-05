Święto Ulicy Warszawskiej po raz trzeci. Białystok szykuje się do wielkiej zabawy

5 września, 2025

I Święto Ulicy Warszawskiej, fot. J. Grzywa

Ulica Warszawska w Białymstoku na jeden dzień zmieni się w przestrzeń pełną atrakcji, spotkań i dobrej zabawy. W sobotę, 6 września, odbędzie się trzecia edycja Święta Ulicy Warszawskiej. Organizatorzy zapraszają mieszkańców i turystów do wspólnego świętowania od rana aż do późnej nocy.

Atrakcje na całej Warszawskiej

Święto ma wyjątkową formułę – w zabawę włączają się instytucje, sklepy, organizacje i mieszkańcy z całej ulicy. Program tworzy się oddolnie, dlatego niemal na każdym podwórzu i w każdej kamienicy będzie działo się coś innego. Będą kiermasze, warsztaty, wystawy, koncerty, spacery historyczne, a także pikniki i wspólne czytanie literatury.

Na uczestników czekają m.in. spektakle i potańcówka miejska, warsztaty psychologiczne i edukacyjne, promocje w lokalach gastronomicznych, a nawet bezpłatne treningi w klubie fitness. W ofercie znajdą się też kiermasze odzieży, spotkania autorskie i zajęcia dla najmłodszych.

Biblioteka Uniwersytecka włącza się w święto

Do grona organizatorów dołącza w tym roku także Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia. – Już 6 września Biblioteka Uniwersytecka będzie obecna na trzecim Święcie Ulicy Warszawskiej. Na wydarzeniu będzie można posłuchać prelekcji naszego dyrektora Marka Kochanowskiego, który opowie o Kochanowskim. Dodatkowo będzie można zakupić ciekawą literaturę za symboliczne kwoty na naszym kiermaszu bibliotecznym – zapowiada Szymon Bołtryk z Biblioteki Uniwersyteckiej.

Podczas święta na ulicy zabrzmi także poezja. – W trakcie święta odczytywana będzie też poezja Jana Kochanowskiego w ramach Narodowego Czytania – dodaje Bołtryk.

Święto pełne niespodzianek

Święto Ulicy Warszawskiej organizowane jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ulicy Warszawskiej. Jak podkreślają organizatorzy, program powstaje do ostatniej chwili, a część atrakcji ma zaskoczyć mieszkańców.

Trzecia edycja wydarzenia odbędzie się w sobotę, 6 września 2025 roku. Świętowanie potrwa od rana do późnej nocy, a szczegółowy program dostępny jest na stronie Stowarzyszenia. (PC)