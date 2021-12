Święto Politechniki Białostockiej. Uczelnia skończyła 72 lata

Grudzień 2, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Politechnika Białostocka świętowała swoje 72-lecie.

Na Wydziele Elektrycznym odbyła się uroczystość, podczas której wręczono odznaczenia państwowe dla pracowników, gratulacje z okazji nadania tytułów naukowych oraz nagrodzono laureatów konkursów, najlepszych studentów i doktorantów.

– To jest okazja do wyróżnienia, docenienia, do awansów naukowych. Tych odznaczeń jest naprawdę bardzo dużo, dlatego z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, postanowiliśmy wręczyć je osobiście. Uhonorowani zostali najlepsi studenci, doktoranci, ale też nasi profesorowie, nasi doktorzy, doktorzy habilitowani. Wyróżniliśmy zwycięzców najróżniejszych konkursów np. prezydenta miasta czy też osoby wspierające Podlaski Uniwersytet Dziecięcy – mówiła rektor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB.

Politechnika Białostocka wywodzi się z powołanej 1 grudnia 1949 roku Prywatnej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej. (ea)

Relacja Eweliny Andrzejewskiej: