Grudzień 7, 2021

źródło: Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga

W sklepach PSS Społem Białystok trwa zbiórka żywności organizowana przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA.

Zebrane produkty zostaną przekazane potrzebującym w postaci paczek świątecznych.

Do kosza warto wkładać produkty, które mogą się przydać do przyrządzenia świątecznych dań. Mogą to być także słodycze.

Zbiórka w sklepach potrwa do 20 grudnia. (mt)