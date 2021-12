Święta w kinach. Co obejrzymy w świąteczny weekend?

Grudzień 23, 2021

W świąteczny weekend (25-26.12) można będzie wybrać się do kina. W pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia otwarte będą kina sieci Helios. W drugi dzień Świąt działać będzie zaś Kino Forum.

W repertuarze sieci kin Helios znajdziemy głównie produkcje, które goszczą już na ekranach. To „Matrix Zmartwychwstania”, „Dom Gucci”, „Misiek. Ekipa na wakacjach” czy „Dziewczyny z Dubaju”. Z nowości do wyboru mamy horror „Straszne historie”, animację „W 80 dni dookoła świata” czy „Sing2”.

Straszne historie

Mrożąca krew w żyłach antologia horroru, składająca się z pięciu opowiadań, napisanych przez nieprawdopodobną grupę aspirujących pisarzy w Sugarton – małym miasteczku nękanym przez powrót niesławnego seryjnego mordercy. Przybyli oni, by podzielić się swoimi przerażającymi historiami z właścicielem księgarni. Wkrótce odkrywają, że stali się gwiazdami własnej, pokręconej opowieści chorego mordercy.

W 80 dni dookoła świata

Obieżyświat to sympatyczny nastoletni małpiszon, który marzy o wielkich przygodach i dalekich podróżach. Na co dzień jednak słucha się mamy, chodzi do szkoły i generalnie wiedzie raczej spokojne życie. Wszystko odmieni jednak spotkanie z nieco postrzeloną żabą o imieniu Phileas, która zaproponuje Obieżyświatowi udział w szalonym zakładzie: jeśli uda im się objechać świat w 80 dni, zgarną pokaźną nagrodę i zyskają sławę. Mimo sprzeciwu mamy i zaskoczeniu przyjaciół młody małpiszon wyrusza wraz z Phileasem w pełną wyzwań i niebezpieczeństw podróż przez świat, którego wcale nie zna. Czeka go spotkanie z dzikimi plemionami, niezwykłymi zwierzętami, niesłychanymi cudami natury oraz mnóstwo zabawnych i zaskakujących zwrotów akcji. Przede wszystkim będzie to jednak wielka próba odwagi i przyjaźni obu podróżników. Szczególnie, że ich tropem podąża ktoś, kto pragnie pokrzyżować im szyki.

Sing2

Miś koala – Buster Moon i gwiazdorska obsada jego teatru pragną wystąpić na olśniewającej, wspaniałej i ekstrawaganckiej scenie. Jest tylko jeden haczyk: najpierw muszą przekonać najbardziej samotną gwiazdę rocka na świecie, aby do nich dołączyła. Buster i jego ekipa zmienili teatr New Moon we wspaniałe miejsce, ale Buster chciałby, aby nowy spektakl zadebiutował na scenie teatru Crystal w olśniewającym mieście Redshore. Ale bez koneksji, Buster i jego ekipa – w tym świnka Rosita, jeżozwierzyca Ash, goryl Johnny i nieśmiała słonica Meena i oczywiście niezwyły Gunter muszą zwrócić uwagę światowej sławy agencji – Crystal Entertainment, prowadzonej przez bezwzględnego wilka – Jimmy’ego Crystala. W desperackiej próbie zwrócenia uwagi Pana Crystala, Gunter wpada na pomysł i obiecuje, że w ich nowym spektaklu wystąpi legenda rocka-lew, Clay. Oczywiście pomysł podoba się Busterowi. Problem w tym, że Clay po stracie żony od ponad dekady zamknął się z dala od świata i nikt go nie widział. Buster wyrusza na poszukiwanie lwa i przekonania go do powrotu na scenę. Marzenie Bustera o wielkim sukcesie staje się jednocześnie emocjonalnym przypomnieniem mocy muzyki, która leczy nawet najbardziej złamane serce.

Do Kina Forum będziemy mogli wybrać się na film w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Kino planuje 3 seanse. Wyświetlone zostaną filmy: „Powrót do tamtych dni”, „Truflarze” i „Kochankowie”.

Powrót do tamtych dni

Sentymentalny powrót do złotych lat 90. – gdy młodość miała smak gumy balonowej, szacunek kolegów zdobywało się kolekcją klocków Lego, a wyobraźnię Polaków rozpalały kultowe hity na VHS! To właśnie te niezapomniane realia staną się tłem dla poruszającej historii o rodzinie, dorastaniu i ciemnych stronach każdego z nas. W obsadzie filmu Konrada Aksinowicza („W spirali”): Maciej Stuhr, Weronika Książkiewicz, Katarzyna Warnke, Anna Majcher, Sebastian Stankiewicz i debiutujący na dużym ekranie Teodor Koziar. Jest początek lat dziewięćdziesiątych. Czternastoletni Tomek mieszka wraz z matką (Weronika Książkiewicz) na jednym z wrocławskich osiedli. Chłopiec, podobnie jak wielu rówieśników, wychowuje się bez ojca, który wyemigrował do USA. Jednak pewnego dnia Alek (Maciej Stuhr) nieoczekiwanie staje w drzwiach rodzinnego mieszkania. Wraz z nim w życiu Tomka pojawiają się: kolorowy telewizor, klocki Lego, buty Nike i wymarzony magnetowid. Szczęście Malinowskich nie trwa jednak długo. Wszystko przez obsesję Alka, której ten nie potrafi kontrolować. Czy jego bliscy zdołają mu pomóc, zanim będzie za późno?

Truflarze

Wyprodukowany przez Lucę Guadagnino, reżysera „Tamtych dni, tamtych nocy” wyjątkowy dokument, który zachwycił widzów i krytyków na całym świecie. Po obejrzeniu tego filmu będziecie chcieli rzucić wszystko i wyjechać do Włoch, aby w piemonckich górach zbierać trufle! Carlo, Enrico, Piero i Sergio mieszkają nieopodal Mediolanu, gdzie od lat razem ze swoimi ukochanymi psami szukają rzadkich i drogich trufli Alba. Ten niezwykły rarytas jest przedmiotem pożądania ludzi na całym świecie, którzy gotowi są zapłacić za niego niemal każdą cenę. Okazuje się jednak, że w niektórych miejscach nie wszystko jest na sprzedaż. Dla grupy uroczych włoskich staruszków trufle to nie żyła złota, a przepis na szczęście, które każdego dnia odnajdują na nowo na szlakach piemonckich lasów.

Kochankowie

Parę głównych bohaterów: Lisę (elektryzująca Stacy Martin) i Simona (Pierre Niney) poznajemy jako szaleńczo zakochanych w sobie, mieszkających w Paryżu młodych ludzi. Wydarzenia pewnej feralnej nocy na zawsze odmienią ich losy. Chłopak będzie zmuszony uciekać z miasta, a dziewczyna wiernie oczekuje na wieści od niego. Te jednak nie nadchodzą. Parę lat później, niespodziewanie, ich ścieżki znów się przecinają: tym razem na jednej z egzotycznych wysp gdzieś na Oceanie Indyjskim. Oboje zdają się być zupełnie innymi osobami, jednak wspólna przeszłość nie daje o sobie tak łatwo zapomnieć. Garcia proponuje widzom z pozoru klasycznie poprowadzoną historię miłosną, z obowiązkowym dla niej motywem płomiennego uczucia, które zostaje gwałtownie przerwane na skutek tragicznych okoliczności. Im jednak dalej w przysłowiowy las, tym bardziej się okazuje, że elementy tej filmowej układanki nie tylko odsłaniają umowność konwencji melodramatu i właściwych dlań sztywnych genderowych ról, ale składają się na zaskakująco świeżą i oryginalną całość.

