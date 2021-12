„Świeć się z Energą”. Miasta z szansą na tytuł „Świetlnej Stolicy Polski”

Grudzień 3, 2021

Można już zgłaszać miasta do ogólnopolskiego konkursu „Świeć się z Energą”. Zwycięzca regionalny może liczyć na energooszczędny sprzęt AGD o wartości 10 tys. złotych. To głosy internautów zdecydują, które miasto zdobędzie tytuł i gdzie trafi wsparcie dla najbardziej potrzebujących.

Co roku każdy z 16 laureatów plebiscytu otrzymuje nagrody, które następnie trafiają do osób w potrzebie. Wartość charytatywnego wsparcia przekazanego w ramach akcji przekroczyła w tym roku 1,2 mln złotych. Sprzęt trafił do dziesiątek placówek pomocowych i setek rodzin oraz osób indywidualnych z całej Polski.

Energooszczędne lodówki, pralki, kuchnie i lampy UV-C służące do dezynfekcji pomieszczeń przekazywane są m.in. domom dziecka, domom seniora czy rodzinom w potrzebie. Sprzęt ten ułatwia im codzienne życie, a także pozwala ograniczyć zużycie energii elektrycznej i wody.

W finale akcji do zdobycia jest tytuł „Świetlnej Stolicy Polski” oraz kolejne dobroczynne nagrody AGD o łącznej wartości aż 40 tys. złotych.

Głosowanie w etapie regionalnym rozpocznie się 10 grudnia i potrwa do 12 stycznia 2022 roku. Runda finałowa ruszy 14 stycznia i potrwa do 25 stycznia. To już trzynasta edycja tego konkursu. (mt)