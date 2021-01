„Świeć się z Energą”. Łomża w finałowej trójce najpiękniej rozświetlonych miast

Styczeń 28, 2021

Łomża zajęła trzecie miejsce w plebiscycie „Świeć się z Energą” na najpiękniej rozświetlone miasta w Polsce. Tytuł ‚Świetlnej stolicy Polski”, a także pokaźny zestaw AGD o wartości 50 tys. złotych zdobył Chełm (lubelskie).

Łomża za 3 miejsce w konkursie otrzyma dodatkowy sprzęt AGD o wartości 10 tys. złotych. Będą to pralki i lodówki, a także wyjątkowo w tym roku specjalne lampy UV-C przeznaczone do dezynfekcji pomieszczeń. Lampy niszczą strukturę bakterii, drobnoustrojów, pleśni i – co najważniejsze, wirusów. Sprzęt trafi do najbardziej potrzebujących.

„Świeć się z Energą” to ogólnopolski doroczny plebiscyt, w którym wybierane są miejscowości o najpiękniejszych iluminacjach świątecznych. Kluczem do zwycięstwa w konkursie są nie tylko okazałe iluminacje, ale przede wszystkim zaangażowanie mieszkańców i sympatyków do głosowania na swoje ulubione miasto. Żeby wygrać, trzeba zdobyć jak najwięcej głosów internautów. Dlatego o ostatecznym sukcesie decyduje determinacja w ciągłym śledzeniu wyników rywalizacji oraz regularność w systematycznym oddawaniu głosów. (mt/mc)