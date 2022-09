Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Akcja informacyjna suwalskiego szpitala

Wrzesień 5, 2022

Szpital Psychiatryczny w Suwałkach już od dzisiaj (05.09) rozpoczyna cykl spotkań poświęcony zdrowiu psychicznemu. Inicjatywa ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat kryzysów psychicznych i samobójstw. Przede wszystkim jednak ma służyć zdobywaniu wiedzy, jak rozpoznawać i w jaki sposób rozmawiać z ludźmi, którzy mają problem.

W sali konferencyjnej suwalskiego szpitala 9 września o godz.13.00 odbędzie się konsylium na temat pomocy specjalistycznej w sytuacjach kryzysu psychicznego. Udział w nim wezmą specjaliści psychiatrii, psycholodzy, psychoterapeuci oraz pielęgniarki. Hasło przewodnie spotkania brzmi: „Pierwsza pomoc w kryzysie psychicznym jest tak samo ważna, jak pierwsza pomoc przy wypadku komunikacyjnym czy zawale”.

– O skali zjawiska samobójstw, jego przyczynach i zapobieganiu chcemy także rozmawiać w mediach: telewizji, radiu, na łamach prasy oraz angażując kluby sportowe – informuje Bożena Łapińska, dyrektor szpitala. – Bardzo istotne jest, aby obok wsparcia przekazać informację o sposobach radzenia sobie w kryzysach i przedstawić propozycje oddziaływań profilaktycznych – dodaje dyrektor.

Jak pomóc?

– W przypadku podejmowania prób samobójczych u dzieci ich rodzice są przerażeni, bezsilni, często nie wiedzą, gdzie udać się po pomoc. Ta tragedia dotyka także ich rówieśników z klasy, podwórka czy najbliższego otoczenia. Dziecko czy nastolatek nie ma jeszcze narzędzi potrzebnych do radzenia sobie w trudnych chwilach, potrzebuje czasu, aby je zdobyć. – mówi Bożena Łapińska. – Uczymy się, jak udzielać pierwszej pomocy przy wypadku samochodowym czy zawale, tak samo powinniśmy uczyć się udzielania pierwszej pomocy w kryzysie psychicznym. To my, dorośli, powinniśmy pełnić tę rolę, być stabilnym wsparciem i empatycznym słuchaczem, który przeprowadzi dziecko przez trudny okres dorastania – podkreśla.

Na terenie Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Psychiatrycznym Suwałkach zostanie uruchomiona dodatkowa linia telefoniczna oraz gabinety zespołów terapeutycznych codziennie w dni robocze, oraz w każdą sobotę września. Będą czynne w godz. 8:00 – 18:00.

Ustanowienie dnia poświęconego samobójstwom ma zwrócić uwagę na ich rosnącą liczbę nie tylko wśród dorosłych, ale także młodzieży i dzieci. Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom jest obchodzony 10 września. (uk)