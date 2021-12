Światowy Dzień Wolontariusza w Białymstoku. Wyróżniono tych, którzy niosą bezinteresowną pomoc

Grudzień 8, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Białostoccy wolontariusze zostali uhonorowani przez władze miasta za swoją codzienną pracę na rzecz innych osób.

Na Stadionie Miejskim w Białymstoku odbyła się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

– To już taka tradycja, że zawsze na początku grudnia świętujemy Dzień Wolontariusza. Wolontariusze to jest taka grupa społeczna, która niesie za sobą dużą wartość dla miasta, dla społeczności lokalnej. To jest ten rodzaj działalności, której może na co dzień tak bardzo nie widać, ale jest ona potrzebna, oczekiwana i bardzo, bardzo ceniona. Za tą ofiarną pracę chciałbym serdecznie podziękować – mówił zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.

W sumie doceniono wolontariuszy z kilkunastu organizacji, m.in. Fundacji Dialog, Fundacji Klanza, Eleosu czy Fundacji Białystok Biega.

– Działamy głównie w sporcie, ale przez aktywność fizyczną też wspieramy wolontariat. Wszystkie nasze biegi, wydarzenia sportowe nie mogłyby się odbyć bez pomocy wolontariuszy. To oni są główną siłą, dzięki której nasze biegowe wydarzenia są bardzo dobrze oceniane, nie tylko przez białostoczan, ale także przez ludzi z całej Polski – mówiła Agnieszka Kuczyńska z Fundacji Białystok Biega.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza przypada 5 grudnia. (ea)