Światowy Dzień Walki z Czerniakiem. BCO zaprasza na bezpłatne badania dermatoskopowe

Maj 12, 2022

źródło: Białostockie Centrum Onkologii źródło: Białostockie Centrum Onkologii

Unikanie solarium i opalania, stosowanie kremów z filtrem i raz w roku wizyta u dermatologa w celu kontroli znamion – takie profilaktyczne zachowania zapobiegają powstawaniu i rozwijaniu się czerniaka. Przypomina o nich 12 maja, w Światowy Dzień Walki z Czerniakiem Białostockie Centrum Onkologii.

BCO zaprasza na profilaktyczne badania dermatoskopowe. Będzie można z nich skorzystać w sobotę, 21 maja między 9:00 a 14:00 na placu przed szpitalem od ul. Warszawskiej (szczegóły na plakacie).

– Nowotwory skóry należą do jednych z najczęstszych na świecie. Szacuje się, że około 20% populacji zachoruje na ten nowotwór. Jeżeli chodzi o czerniaka to jest około 4 tysiące zachorowań rocznie w Polsce. Zachorowalność rośnie znacząco, w ciągu ostatnich kilkunastu-kilkudziesięciu lat w Polsce zachorowalność zwiększyła się niemal dziesięciokrotnie – mówi dr Katarzyna Bielawska, koordynator merytoryczna Centrum Leczenia Nowotworów Skóry (Skin Cancer Melanoma Unit) i dodaje: – Badanie dermatoskopowe, które zostało wprowadzone do rutynowego badania znamion poprawiło wykrywalność czerniaka o około 30%. W Polsce umieralność z powodu czerniaka jest o 20% wyższa niż w całej Unii Europejskiej, mimo iż mamy ten sam dostęp do leków stosowanych w leczeniu systemowym czerniaka i w leczeniu uzupełniającym pacjentów z przerzutami. Pacjenci zbyt późno zgłaszają się w Polsce na badania. Im wcześniej wykryty czerniak, tym rokowanie jest lepsze.

– Profilaktyka nowotworów skóry jest bardzo ważna, ponieważ musimy pamiętać o tym, jak działa słońce. Słońce to nie tylko poparzenia słoneczne, które widzimy od razu, ale również przedwczesne starzenie się skóry, a także tworzenie się zmian przednowotworowych oraz zmian nowotworowych. Przy okazji profilaktyki musimy pamiętać, że zmienił się także styl życia w obecnych czasach. Dużo chętniej i częściej wyjeżdżamy na wakacje za granicą, czyli w miejsca, gdzie nasza skóra nie jest naturalnie przysposobiona, żeby się bronić. Zmieniła się także kultura ubioru, dużo chętniej odsłaniamy nasze ciało nie tylko na plaży, ale też w życiu codziennym – dodaje dermatolog dr Magda Marek-Safiejko.

Dermatologa powinniśmy odwiedzać profilaktycznie raz w roku. Systematyka pomoże w wykryciu choroby w jej wczesnym stadium zaawansowania, a co za tym idzie – pozwoli lekarzom na jej całkowite wyleczenie. W BCO funkcjonuje poradnia dermatologiczna, do której ze skierowaniem może zgłosić się każdy.

– Najbardziej skupiamy się na wczesnej diagnostyce i leczeniu raków skóry oraz czerniaka. Mamy pacjentów samoświadomych, którzy zgłaszają się do nas na badania przesiewowe, na badania dermatoskopowe, czyli na badanie znamion w kierunku czerniaka czy też zmian łagodnych. Takie badania powinno się przeprowadzać raz do roku. W poradni dermatologicznej zajmujemy się częściowo leczeniem chirurgicznym i głównie niechirurgicznym leczeniem nowotworów skóry, takimi metodami jak metody kriochirurgiczne, metody terapii fotodynamicznej, jak również metodami miejscowymi – mówi dermatolog dr Marta Koper.

W Białostockim Centrum Onkologii funkcjonuje Skin Cancer Melanoma Unit, czyli Centrum Leczenia Nowotworów Skóry, które zajmuje się leczeniem czerniaków i innych nowotworów skóry. W ramach Unitu współpracują ze sobą chirurdzy onkolodzy, dermatolodzy, onkolodzy kliniczni, radioterapeuci i patomorfolodzy. (mt)