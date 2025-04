Światowy Dzień Trzeźwości. Posłuchaj rozmowy z psychologiem klinicznym i psychoterapeutą o uzależnieniu

15 kwietnia, 2025

Psycholog kliniczny Anna Ejsmont, fot. Hanna Kość

Nieodpowiedzialne spożywanie alkoholu jest jednym z czynników wpływających na zdrowie ludzi na całym świecie. Jest on przyczyną przemocy, traum, patologii społecznych i zgonów. W Światowym Dniu Trzeźwości specjaliści ponadto podkreślają, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, bo każda wypita ilość wpływa trująco na organizm.

Podstawą do stwierdzenia uzależnienia jest m.in. stwierdzenie trzech z sześciu objawów.

– Silne pragnienie lub poczucie przymusu picia, tak zwany głód alkoholowy, utrata kontroli nad piciem, objawy zespołu abstynencyjnego, czyli jak pojawiają się konkretne objawy somatyczne. Często też to są objawy wytwórcze, często też są zespoły abstynencyjne powikłane napadami drgawkowymi. I też jest picie mimo negatywnych szkód, czyli widzę te szkody, a mimo tego piję nadal i też przekładanie picia alkoholu nad inne czynności i obowiązki – wylicza psycholog kliniczny Anna Ejsmont, kierownik oddziału terapii uzależnienia od alkoholu dla mężczyzn w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy.

Alkohol w społeczeństwie jest normalizowany, jest to substancja legalna i dostępna, co powoduje, że w sytuacjach społecznych często się pojawia, co może być trudne w abstynencji. – Oczywiście to, że jest tutaj taki czynnik społeczny zachęcający do wypicia, na pewno jest utrudnieniem, ale raczej przyglądałabym się temu, co się dzieje wtedy, kiedy zachęca się nas do abstynencji. Czy my się tego boimy, czy jesteśmy w stanie powiedzieć okej, to może być też ciekawe doświadczenie – dodaje Julita Dunda, psycholog i specjalisty psychoterapii uzależnień z Poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia przy ul. Radzymińskiej w Białymstoku.

Podlaski oddział NFZ włączył się w obchody Światowego Dnia Trzeźwości. Dziś pod hasłem „Trzeźwość – Twoja droga do wolności i szczęścia” odbywały się konsultacje ze specjalistami uzależnień ze Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy. (hk)

Relacja Hanny Kość: