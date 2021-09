Wrzesień 29, 2021

źródło: Białostockie Centrum Onkologii źródło: Białostockie Centrum Onkologii

Co 17 sekund u kogoś na świecie diagnozuje się raka jelita grubego. To drugi nowotwór złośliwy, jeśli chodzi o przyczynę zgonów w Polsce. Specjaliści są zgodni – rak jelita grubego, odpowiednio wcześnie zdiagnozowany, może zostać całkowicie wyleczony.

-Rzeczywiście, z roku na rok zauważamy coraz więcej zachorowań na raka jelita grubego. Oczywiście wiele jest przyczyn tej choroby; część przypadków jest zależna od zmian, które dokonują się w genomie, niektóre z tych zmian mogą być wrodzone, odziedziczone po przodkach. Oczywiście wpływ na rozwój nowotworu ma również nieprawidłowa dieta, brak ruchu, palenie tytoniu czy alkohol. Natomiast jednokrotne wykonanie kolonoskopii, kiedy wynik jest całkowicie prawidłowy zabezpiecza pacjenta na około dziesięć lat (…) Celem wykonywania badań profilaktycznych, w tym również kolonoskopii, jest po pierwsze wykrywanie zmian przednowotworowych, czyli takich zmian, w których w późniejszym okresie może rozwinąć się nowotwór złośliwy i usunięcie takiej zmiany jak polipy, zmiany polipowate, gruczolaki jelita grubego może po prostu zapobiec rozwojowi nowotworu złośliwego. W konsekwencji, może to prowadzić do poprawy czasu przeżycia chorych i zmniejszenia śmiertelności z powodu raka jelita grubego – mówił dr n. med. Piotr Tokajuk, specjalista onkologii klinicznej z Białostockiego Centrum Onkologii.

Dlatego – po raz pierwszy w Polsce – obchodzony jest Światowy Dzień Przerzutowego Raka Jelita Grubego.

– Synchroniczne zmiany przerzutowe wykrywamy już u pacjentów w momencie jak wykrywamy ognisko pierwotne, czyli guz jelita grubego. Guz jelita i zmiany przerzutowe ‘idą razem’. Natomiast kolejna grupa to są zmiany metachroniczne, które pojawiają się za jakiś czas po usunięciu, po wyleczeniu ogniska pierwotnego. To świadczy też o tym, że nawet jak pacjent miał w wywiadzie raka jelita grubego i był on wyleczony, to nie można zaniedbać obserwacji onkologicznej, ponieważ ta obserwacja pozwala w miarę wcześnie wykryć tą zmianę przerzutową, a ponieważ wykrywamy pojedynczą zmianę przerzutową, czy kilka niewielkich zmian przerzutowych daje nam to możliwość leczenia operacyjnego – wyjaśniał dr n. med. Aleksander Tarasik, specjalista chirurgii onkologicznej z pododdziału leczenia nowotworów przewodu pokarmowego BCO.

Liczba nowych zachorowań na nowotwory złośliwe jelita grubego w naszym kraju wynosi około 19 tysięcy, co oznacza, że Polska należy do krajów o najwyższej liczbie zachorowań w całej Europie 0 informuje Białostockie Centrum Onkologii. (ea)