Światowy Dzień Inżyniera 2026 w Politechnice Białostockiej. Inteligentna inżynieria dla zrównoważonej przyszłości

4 marca, 2026

Światowy Dzień Inżyniera źródło: Politechnika Białostocka Światowy Dzień Inżyniera źródło: Politechnika Białostocka

„Inteligentna inżynieria dla zrównoważonej przyszłości poprzez innowacje i digitalizację” – pod takim hasłem w 100 krajach obchodzony jest Światowy Dzień Inżyniera dla Zrównoważonego Rozwoju. W międzynarodowe święto aktywnie włącza się Politechnika Białostocka, promując zawód inżyniera jako misję i odpowiedzialność wobec współczesnego świata. Uczelnia podkreśla swoje motto: „Zawód z misją. Inżynier”, wskazując na kluczową rolę specjalistów technicznych w kształtowaniu nowoczesnych, zrównoważonych rozwiązań dla społeczeństwa i gospodarki.

Studia inżynierskie – nauka poprzez praktykę

Jednym z kluczowych punktów programu jest panel „Studia inżynierskie – nauka poprzez praktykę”. Wystąpią dr inż. Adam Bajkowski oraz dr Izabela Senderacka z Wydziału Mechanicznego wraz ze studentami.

Prelegenci opowiedzą o:

projektowaniu zespołowym już od pierwszego semestru,

praktycznych zajęciach w laboratoriach, w tym w Prototypowni,

wykorzystaniu metody Design Thinking,

nowoczesnych formach kształcenia inżynierów.

Zaprezentowane zostaną także najciekawsze projekty studenckie powstałe w Prototypowni.

Kompetencje inżyniera przyszłości

O tym, jakie umiejętności powinien posiadać nowoczesny inżynier, opowie dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. PB z Wydziału Inżynierii Zarządzania.

Podkreśli on znaczenie łączenia twardych kompetencji technicznych z umiejętnościami miękkimi – zarządzaniem, pracą zespołową i komunikacją. To właśnie synergia wiedzy inżynierskiej, kreatywności i innowacyjności daje przewagę na rynku pracy.

Studenckie koła naukowe – innowacje w praktyce

W ramach obchodów zaplanowano szeroką prezentację działalności studenckich kół naukowych Politechniki Białostockiej.

Swoje projekty przedstawią m.in.:

Studenckie Koło Naukowe Forma oraz Laboratorium AuReLa z Wydziału Architektury, które wraz z Akademią Teatralną w Białymstoku stworzyły interdyscyplinarny spektakl „impAKT” łączący teatr, wizualizacje komputerowe i sztuczną inteligencję,

Koło Naukowe „Rolka” z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku, które przetwarza pozostałości rolno-spożywcze w produkty takie jak deski meblarskie, nawóz czy ekologiczna „owocowa skóra” wykorzystywana do produkcji designerskich dodatków,

Koło Naukowe „W sieci rzeczy” z Wydziału Elektrycznego, zajmujące się systemami wbudowanymi, internetem rzeczy (IoT) i radiem programowalnym (SDR),

Koło Twórców Gier VectorR z Wydziału Informatyki, rozwijające projekty z zakresu VR i game developmentu,

HR Team z Wydziału Inżynierii Zarządzania, koncentrujący się na zarządzaniu kapitałem ludzkim,

Koło Naukowe z Wydziału Mechanicznego, które projektuje innowacyjne urządzenia, roboty oraz organizuje konkurs RoboQuest.

Technologie zmieniają świat – panel ekspercki

Organizatorzy obchodów przygotowali także panel ekspercki „Technologie zmieniają świat”. Wśród prelegentów znajdą się naukowcy i eksperci uczelni, którzy zaprezentują innowacyjne projekty badawcze.

Tematy obejmą m.in.:

interdyscyplinarny spektakl „impAKT”,

badania prowadzone w Centrum Badań Produktów Naturalnych natureTECH,

Elektroniczny System Wspomagania Skutecznej Ewakuacji,

biometrię i jej praktyczne zastosowania,

innowacje w edukacji przyszłych menedżerów,

projekt gorsetu ortopedycznego XXI wieku.

Obchody Światowego Dnia Inżyniera dla Zrównoważonego Rozwoju obejrzysz na żywo tutaj:

