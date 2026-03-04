Światowy Dzień Inżyniera 2026 w Politechnice Białostockiej. Inteligentna inżynieria dla zrównoważonej przyszłości

„Inteligentna inżynieria dla zrównoważonej przyszłości poprzez innowacje i digitalizację” – pod takim hasłem w 100 krajach obchodzony jest Światowy Dzień Inżyniera dla Zrównoważonego Rozwoju. W międzynarodowe święto aktywnie włącza się Politechnika Białostocka, promując zawód inżyniera jako misję i odpowiedzialność wobec współczesnego świata. Uczelnia podkreśla swoje motto: „Zawód z misją. Inżynier”, wskazując na kluczową rolę specjalistów technicznych w kształtowaniu nowoczesnych, zrównoważonych rozwiązań dla społeczeństwa i gospodarki.
Studia inżynierskie – nauka poprzez praktykę
Jednym z kluczowych punktów programu jest panel „Studia inżynierskie – nauka poprzez praktykę”. Wystąpią dr inż. Adam Bajkowski oraz dr Izabela Senderacka z Wydziału Mechanicznego wraz ze studentami.
Prelegenci opowiedzą o:
-
projektowaniu zespołowym już od pierwszego semestru,
-
praktycznych zajęciach w laboratoriach, w tym w Prototypowni,
-
wykorzystaniu metody Design Thinking,
-
nowoczesnych formach kształcenia inżynierów.
Zaprezentowane zostaną także najciekawsze projekty studenckie powstałe w Prototypowni.
Kompetencje inżyniera przyszłości
O tym, jakie umiejętności powinien posiadać nowoczesny inżynier, opowie dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. PB z Wydziału Inżynierii Zarządzania.
Podkreśli on znaczenie łączenia twardych kompetencji technicznych z umiejętnościami miękkimi – zarządzaniem, pracą zespołową i komunikacją. To właśnie synergia wiedzy inżynierskiej, kreatywności i innowacyjności daje przewagę na rynku pracy.
Studenckie koła naukowe – innowacje w praktyce
W ramach obchodów zaplanowano szeroką prezentację działalności studenckich kół naukowych Politechniki Białostockiej.
Swoje projekty przedstawią m.in.:
-
Studenckie Koło Naukowe Forma oraz Laboratorium AuReLa z Wydziału Architektury, które wraz z Akademią Teatralną w Białymstoku stworzyły interdyscyplinarny spektakl „impAKT” łączący teatr, wizualizacje komputerowe i sztuczną inteligencję,
-
Koło Naukowe „Rolka” z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku, które przetwarza pozostałości rolno-spożywcze w produkty takie jak deski meblarskie, nawóz czy ekologiczna „owocowa skóra” wykorzystywana do produkcji designerskich dodatków,
-
Koło Naukowe „W sieci rzeczy” z Wydziału Elektrycznego, zajmujące się systemami wbudowanymi, internetem rzeczy (IoT) i radiem programowalnym (SDR),
-
Koło Twórców Gier VectorR z Wydziału Informatyki, rozwijające projekty z zakresu VR i game developmentu,
-
HR Team z Wydziału Inżynierii Zarządzania, koncentrujący się na zarządzaniu kapitałem ludzkim,
-
Koło Naukowe z Wydziału Mechanicznego, które projektuje innowacyjne urządzenia, roboty oraz organizuje konkurs RoboQuest.
Technologie zmieniają świat – panel ekspercki
Organizatorzy obchodów przygotowali także panel ekspercki „Technologie zmieniają świat”. Wśród prelegentów znajdą się naukowcy i eksperci uczelni, którzy zaprezentują innowacyjne projekty badawcze.
Tematy obejmą m.in.:
-
interdyscyplinarny spektakl „impAKT”,
-
badania prowadzone w Centrum Badań Produktów Naturalnych natureTECH,
-
Elektroniczny System Wspomagania Skutecznej Ewakuacji,
-
biometrię i jej praktyczne zastosowania,
-
innowacje w edukacji przyszłych menedżerów,
-
projekt gorsetu ortopedycznego XXI wieku.
Obchody Światowego Dnia Inżyniera dla Zrównoważonego Rozwoju obejrzysz na żywo tutaj:
(pc)