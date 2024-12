Świąteczny czas to również czas oszustów: Policja ostrzega przed zagrożeniami

Według funkcjonariuszy, choć liczba zgłoszeń dotyczących kradzieży kieszonkowych spada, zagrożenie wciąż istnieje.

– Nie mamy do czynienia z plagą kradzieży kieszonkowych, ale jeśli dochodzi do utraty mienia, najczęściej wynika to z braku ostrożności. Często zdarza się, że osoby w pośpiechu i roztargnieniu zostawiają swoje rzeczy bez nadzoru, co stwarza okazję dla złodziei – mówi młodszy inspektor Tomasz Krupa.