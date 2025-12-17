Świąteczny catering od Dworu Czarneckiego – smak, który tworzy wspaniałą atmosferę

17 grudnia, 2025

Materiał Partnera

Boże Narodzenie to czas, który chcemy spędzić z bliskimi – bez pośpiechu, bez stresu, za to przy stole pełnym potraw, które kojarzą się z domem, tradycją i ciepłem. Dlatego Dwór Czarneckiego przygotował wyjątkową ofertę cateringu świątecznego, dzięki której organizacja wigilijnego stołu staje się prosta, a świąteczne przygotowania – znacznie przyjemniejsze.

W menu znalazły się klasyki, które od lat tworzą niepowtarzalny smak świąt. Na zimno polecamy m.in. rybę po grecku, śledzia z kurkami czy delikatną terrine z łososia. W części mięsnej króluje szynka wędzona oraz aromatyczna rolada z kurczaka z pistacjami. Z zup nie mogło zabraknąć czystego barszczu czerwonego z tradycyjnymi uszkami, a wśród dań głównych – pierogów z kapustą i grzybami oraz dorsza duszonego w sosie śmietanowo-porowym. Świąteczne słodkości dopełniają całości – od sernika z kruszonką po babka z nutą pomarańczy, która wprowadza w prawdziwie bożonarodzeniowy nastrój.

To oferta dla wszystkich, którzy chcą spędzić święta w pełnym komforcie – zarówno dla rodzin, jak i firm planujących uroczyste spotkania czy klasyczne wigilie pracownicze. Z ofertą można zapoznać się tutaj:

Zamówienia przyjmowane są do 20 grudnia, do godziny 15:00. Dostawy powyżej 300 zł realizowane są bezpłatnie na terenie Białegostoku oraz gmin Choroszcz i Dobrzyniewo Duże. Poniżej tej kwoty – koszt dostawy 20 zł. Odbiór osobisty oraz dowóz odbywają się 24 grudnia, do godziny 14:00.

To propozycja dla tych, którzy cenią sobie jakość, tradycję i spokój – a jednocześnie chcą, by tegoroczne Święta upłynęły w atmosferze prawdziwego odpoczynku. Dwór Czarneckiego zadba o każdy szczegół, pozostawiając Gościom to, co najważniejsze: wspólne, pełne ciepła chwile przy świątecznym stole.

Zespół Dworu Czarneckiego