Świąteczne rozkłady jazdy BKM. Jak będą kursować autobusy w Boże Narodzenie i Nowy Rok?

W okresie świąteczno-noworocznym pasażerowie Białostockiej Komunikacji Miejskiej muszą przygotować się na zmiany w kursowaniu autobusów. Korekty rozkładów jazdy obejmą Wigilię, Święta Bożego Narodzenia, Sylwestra, Nowy Rok oraz Święto Objawienia Pańskiego i są związane z mniejszym zapotrzebowaniem na transport publiczny w tym czasie.
Wigilia i Święta Bożego Narodzenia – rozkład świąteczny
W Wigilię, która w 2025 roku przypada w środę 24 grudnia, autobusy BKM będą kursowały według rozkładu świątecznego. Taki sam typ rozkładu będzie obowiązywał również w pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, czyli 25 i 26 grudnia. W tych dniach nie będą uruchamiane linie nocne.
Sylwester bez linii nocnych
W Sylwestra, 31 grudnia 2025 roku, komunikacja miejska w Białymstoku będzie funkcjonować według rozkładu sobotniego. Także tej nocy nie zaplanowano kursowania linii nocnych, co oznacza, że powrót z miejskich wydarzeń sylwestrowych będzie możliwy wyłącznie w godzinach dziennych i wieczornych.
Nowy Rok – nocne linie wracają
Wyjątkiem w świątecznym harmonogramie będzie Nowy Rok – 1 stycznia 2026 roku. Tego dnia autobusy będą jeździć według rozkładu świątecznego, jednak uruchomione zostaną linie nocne, obsługiwane autobusami przegubowymi o zwiększonej pojemności. To dobra wiadomość dla osób planujących udział w miejskiej zabawie sylwestrowej.
Kolejne dni wolne – dalsze zmiany
W piątek 2 stycznia 2026 roku, czyli dzień po Nowym Roku, komunikacja miejska będzie funkcjonowała według rozkładu sobotniego, bez kursów nocnych.
Ostatnie zmiany w tym okresie zaplanowano na wtorek 6 stycznia, w Święto Objawienia Pańskiego – tego dnia ponownie obowiązywać będzie rozkład świąteczny, a linie nocne nie będą kursowały.
Świąteczny rozkład jazdy BKM – podsumowanie
-
24 grudnia (Wigilia) – rozkład świąteczny, brak linii nocnych
-
25–26 grudnia (Boże Narodzenie) – rozkład świąteczny, brak linii nocnych
-
31 grudnia (Sylwester) – rozkład sobotni, brak linii nocnych
-
1 stycznia (Nowy Rok) – rozkład świąteczny, kursują linie nocne
-
2 stycznia – rozkład sobotni, brak linii nocnych
-
6 stycznia (Trzech Króli) – rozkład świąteczny, brak linii nocnych
(pc)