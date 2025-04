Świąteczne paczki dla potrzebujących od Stowarzyszenia Droga – Białystok dzieli się dobrem

17 kwietnia, 2025

fot. Paweł Cybulski fot. Paweł Cybulski

Dzięki wielkanocnej akcji charytatywnej „Światło Pojednania”, Stowarzyszenie Droga w Białymstoku przekazało potrzebującym aż 450 paczek żywnościowych. To wsparcie dotarło do blisko 1800 osób.Wielkanoc to czas nadziei, bliskości i dzielenia się z innymi. Właśnie z taką misją białostockie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” po raz kolejny zorganizowało akcję dobroczynną, dzięki której wiele rodzin w potrzebie mogło zasiąść do świątecznego stołu z godnością.

Wielka pomoc w ramach akcji „Światło Pojednania”

W czwartek (17 kwietnia) w siedzibie Stowarzyszenia Droga panował wyjątkowy ruch. Wolontariusze – w tym uczniowie – intensywnie pracowali nad pakowaniem żywności i słodyczy, by jeszcze przed świętami przekazać paczki najbardziej potrzebującym mieszkańcom Białegostoku i okolic.

– W tym roku przygotowaliśmy 450 paczek, które trafią do około 1800 osób – mówi Krzysztof Paliński, prezes Stowarzyszenia Droga. – Odbiorcami są m.in. podopieczni Centrum Darów, uczestnicy programów „Odbudować Rodzinę”, FAS i FASD, mieszkańcy „Naszego Domu”, a także uchodźcy z Ukrainy, w tym osoby starsze.

Lokalne zaangażowanie i społeczne wsparcie

Do akcji dołączyło się wiele instytucji – w tym miasto Białystok, samorząd województwa podlaskiego, szkoły, sklepy oraz lokalne firmy, które przekazywały podstawowe produkty spożywcze – jajka, kiełbasy, chleb, ryby i słodycze. Łączna wartość zebranych produktów przekroczyła 60 tysięcy złotych.

Pomaganie łączy pokolenia

Jedną z wyjątkowych cech tej inicjatywy jest międzypokoleniowe zaangażowanie wolontariuszy. Dorośli przychodzili z dziećmi i wnukami, pokazując najmłodszym, że warto pomagać innym.

– Święta to szczególny czas. Dzięki takim akcjom wiele osób czuje, że nie są sami – mówiła jedna z wolontariuszek.

Paczki będą przekazywane przez wolontariuszy do soboty przed świętami. Dla wielu rodzin to jedyna okazja, by zjeść tradycyjny wielkanocny posiłek.

(pc)