Świat w pigułce. Pięć dni z krótkimi metrażami na festiwalu Żubroffka w Białymstoku [PROGRAM]

Listopad 23, 2022

Konferencja przed Festiwalem ŻUBROFFKA, fot. Małgorzata Turecka Konferencja przed Festiwalem ŻUBROFFKA, fot. Małgorzata Turecka

Ponad 120 filmów wyselekcjonowanych z ponad 4,5 tysiąca zgłoszonych powalczy o nagrody na 16. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA. Festiwal ponownie odbędzie się w grudniu, gromadząc filmowców z całego świata.

– Grudzień to moment, kiedy żubry gromadzą się w stada. My też uważamy, że ŻUBROFFKA to nie tylko festiwal filmowy, ale platforma, która jest czymś większym niż film. To jest miejsce spotkań, rozmów. Miejsce, gdzie pojawiają się nowe pomysły i wydaje nam się, że w tych trudnych czasach – kryzysu, wojny, warto spotykać się. Też tą ideą festiwalu jest to nasze słowiańskie „jakoś to będzie”. (…) Bierzemy się z życiem za bary, nie boimy się przyszłości. Wiemy, że jest trudno, ale po prostu robimy festiwal najlepiej jak możemy – mówi Mówi Maciej Rant z Białostockiego Ośrodka Kultury.

Tegoroczna Żubroffka rozpocznie się 7 grudnia i potrwa 5 dni. Głównym sercem Festiwalu będzie Kino Forum i Klub Fama. Pokazy filmowe odbywać się będą także np. w Camera Cafe w dawnym Kinie Pokój.

– To jest naprawdę świat w pigułce ze wszystkimi jego bolączkami. Będą oczywiście poruszane problemy uchodźców, wojna, miłość, nienawiść – wszystko czym żyje świat. Ci młodzi twórcy poruszają bardzo ważne i współczesne tematy – dodaje Maciej Rant.

Na uroczyste otwarcie Festiwalu tradycyjnie już zaplanowano pokaz filmu niemego z muzyką na żywo. Będzie to francuski film „Kobieta znikąd” opatrzony muzyką Nathana Fake’a.

– Tym razem będzie to arcydzieło francuskiego impresjonizmu z 1922 roku. Do niego specjalnie na tę okazję ścieżkę dźwiękową przygotował Nathan Fake. Zasłynął on wypracowaniem stylu nazywanego psychodeliczną melancholią. Artysta operuje w rejonach muzyki elektronicznej, między techno a ambientem. Muzyka, którą tworzy jest bardzo emocjonalna i również tą melancholią przepełniony jest film, który pokażemy. To hipnotyzujący dramat, który buduje fascynującą paralelę kobiety, jej życia domowego, rodzinnego i życia, którym by chciała żyć – mówi Krzysztof Sienkiewicz z Białostockiego Ośrodka Kultury.

Żubroffka to jednak nie tylko filmy. To także wystawy, wydarzenia muzyczne, warsztaty i spotkania z filmowcami na tzw. filmowych śniadaniach. (mt)

Program Festiwalu

BIAŁYSTOK

7 grudnia 2022 (środa)

godz. 9:00 Kino Forum, ul. Legionowa 5

Konkurs: Kids 12+ cz. II (62’)



godz. 15:00 Uniwersyteckie Centrum Kultury / UwB, ul. Ciołkowskiego 1N

Pokaz Stany graniczne + panel dyskusyjny (60’)

godz. 16:15 Camera Café, ul. Lipowa 14 lok. 11

Konkurs Animacja.pl (109’), 16+

godz. 17:00 Kino Forum, ul. Legionowa 5

Konkurs Cały ten Świat cz. I (86’), 16+

godz. 18:30 Foyer Forum, ul. Legionowa 5

Wernisaż wystawy Mariusz Forecki: KURZ



godz. 18:30 Camera Café, ul. Lipowa 14 lok. 11

Konkurs Dokument.pl (101’), 16+

godz. 19:00 Klub FAMA, ul. Legionowa 5

Spotkanie wokół wystawy i albumu KURZ Mariusz Foreckiego

godz. 20:15 Kino Forum, ul. Legionowa 5, bilet: 30 zł / 40 zł

Otwarcie Festiwalu: film Kobieta znikąd (Louis Delluc, 1922, 61’) + Nathan Fake live (UK)

godz. 22:30 Zmiana Klimatu, ul. Warszawska 6

Konkurs Midnight Shorts (162’), 18+, bilet: 12 zł



8 grudnia 2022 (czwartek)

godz. 9:00 Kino Forum, ul. Legionowa 5

Konkurs Kids 10+ (53’)

godz. 11:30 Kino Forum, ul. Legionowa 5

Konkurs Kids 12+ cz. I (55’)

godz. 17.00 Kino Forum, ul. Legionowa 5

Konkurs Okno na Wschód cz. II (93’), 16+

godz. 17:15 Camera Café, ul. Lipowa 14 lok. 11

Konkurs Fabuła.pl (106’), 16+

godz.18:00 Galeria Arsenał – elektrownia, ul. Elektryczna 13 (od ul. Świętojańskiej)

Konkurs Na skraju – eksperyment i wideo-art (129’), 16+

godz. 19:30 Kino Forum, ul. Legionowa 5

Konkurs Cały ten Świat cz. II (98’), 16+

godz. 20:00 Camera Café, ul. Lipowa 14 lok. 11

Konkurs Cały ten Świat cz. III (86’), 16+

godz. 22:00 Klub FAMA, ul. Legionowa 5, bilet: 15 zł

Konkurs Music video (59’), 18+

Afterparty: Noc z Brutality Garden

9 grudnia 2022 (piątek)

godz. 11.30 Kino Forum, ul. Legionowa 5

Konkurs: Kids 15+ (80’)

godz. 13:00 Klub FAMA, ul. Legionowa 5, bilet: 12 zł

Podlaskie Śniadanie Filmowe (74’), 16+

godz. 17:15 Camera Café, ul. Lipowa 14 lok. 11

Konkurs Okno na Wschód cz. I (118’), 16+

godz. 17:30 Kino Forum, ul. Legionowa 5

Konkurs Fabuła.pl (106’), 16+

godz. 18:00 Zmiana Klimatu, ul. Warszawska 6

Pokaz Niewyczerpany wic/dz. Motor humoru w najnowszych filmach krótkometrażowych (75’) + panel dyskusyjny, 16+

godz. 20:15 Camera Café, ul. Lipowa 14 lok. 11

Konkurs Cały ten Świat cz. I (86’), 16+

godz. 20:30 Kino Forum, ul. Legionowa 5

Konkurs Animacja.pl (109’), 16+

godz. 23:00 Klub FAMA, ul. Legionowa 5, bilet: 20 zł / 30 zł

Koncert ŻUBROFFKA goes TECHNO: Kalte Liebe live / Melania . / Rawmance3000 / Klimaszewski aka 997

10 grudnia 2022 (sobota)

godz. 10:30 Kino Forum, ul. Legionowa 5

Konkurs Kids 6 cz. I + (62’) + warsztaty

godz. 13:00 Klub FAMA, ul. Legionowa 5, bilet: 12 zł

Hiszpańskie Śniadanie Filmowe (78’), 16+

godz. 15:00 Kino Forum, ul. Legionowa 5

Konkurs Cały ten Świat cz. III (86’), 16+

godz. 15:30 Camera Café, ul. Lipowa 14 lok. 11

Pokaz Stany graniczne (82’), 16+

godz. 17:15 Kino Forum, ul. Legionowa 5

Konkurs Dokument.pl (101’), 16+

godz. 17:30 Camera Café, ul. Lipowa 14 lok. 11

Konkurs Okno na Wschód cz. II (93’), 16+

godz. 19:45 Kino Forum, ul. Legionowa 5

Konkurs Okno na Wschód cz. I (118’), 16+

godz. 20:00 Camera Café, ul. Lipowa 14 lok. 11

Konkurs Cały ten Świat cz. II (98’), 16+

godz. 22:30 Klub FAMA, ul. Legionowa 5, bilet: 20 zł / 30 zł

Koncert Karolina Cicha & Sw@Da / Laboratorio Tropical Crew / Sw@Da Dj set

11 grudnia 2022 (niedziela)

godz. 10:30 Kino Forum, ul. Legionowa 5

Konkurs Kids 6+ cz. II (64’) + warsztaty

godz. 12:00 Klub FAMA, ul. Legionowa 5, bilet: 12 zł

Bułgarskie Śniadanie Filmowe (85’), 16+

godz. 14:30 Kino Forum, ul. Legionowa 5

Pokaz Filmy członków Jury + Q&A (90’), 16+

godz. 16:15 Kino Forum, ul. Legionowa 5

Pokaz 25 lat Platige image + Jarek Sawko Q&A (90’), 16+

godz. 19:15 Kino Forum, ul. Legionowa 5

Uroczyste ogłoszenie wyników Festiwalu + pokaz nagrodzonych filmów,16+

PODLASIE

7 grudnia

godz. 18:30 Augustów / Sala widowiskowa MDK, Rynek Zygmunta Augusta 9

Pokaz Krótko! Nie tylko filmowe oblicza Hiszpanii (78’), 16+

8 grudnia 2022

godz. 18:00 Łomża / Galeria pod Arkadami, Stary Rynek

Pokaz Stany graniczne (82’), 16+

godz. 18:00 Sokółka / Sokólski Ośrodek Kultury, Plac Kościuszki 24

Pokaz Nowe Kino Bułgarskie (85’), 16+

godz. 18:00 Bielsk Podlaski / Bielski Dom Kultury, ul. 3 Maja 2

Pokaz Motor humoru w najnowszych filmach krótkometrażowych (75’), 16+

Na wszystkie filmowe pokazy (poza inauguracją festiwalu, konkursami Midnight Shorts i Music Video oraz koncertami i śniadaniami filmowymi) – wstęp wolny!