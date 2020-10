Suwałki. W szpitalu psychiatrycznym ma powstać unikalny w skali Europy ośrodek leczenia zaburzeń

Październik 9, 2020

W Suwałkach ma powstać pierwszy w Europie ośrodek leczenia psychicznych zaburzeń pocovidowych. Wspólnie chcą go utworzyć władze województwa i suwalski szpital psychiatryczny.

– Wszystko jest już gotowe. Mamy projekt, pozwolenie na budowę i komplet dokumentów – mówiła Wiesława Burnos. – O pieniądze wystąpił już marszałek województwa podlaskiego – powiedziała Wiesława Burnos z Zarządu Województwa Podlaskiego.

Obiekt miałby być gotowy najwcześniej za 3 lata, najpóźniej za 6 lat.

Koszt tej inwestycji to 8 mln złotych. Ośrodek ma powstać w budynku byłej szkoły w Smolnikach.

Specjaliści alarmują, że pandemia koronawirusa odbiła się na wszystkich, ale szczególnie cierpią osoby z zaburzeniami psychicznymi.

– Objawem dominującym u naszych pacjentów jest wszechobecny lęk – przed tym co się wydarzy, co się stanie z najbliższymi, przed utratą pracy i płynności finansowej. Co ważne, u wielu osób ten lęk popandemiczny jeszcze nie dał o sobie znać. Jednak spodziewamy się tego, że objawy będą się nasilać w najbliższym czasie. Dlatego tak ważna dla nas będzie ta inwestycja. W Europie już pojawia się nowa jednostka chorobowa –stres pourazowy po przejściu Covida. Spodziewam się, że w Polsce będzie podobnie – mówiła Bożena Łapińska, dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach. (mt/mc)