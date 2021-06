Suwałki Blues Festival. Będzie kameralnie i po polsku

Czerwiec 8, 2021

fot. Miłosz Kozakiewicz, źródło: UM Suwałki fot. Miłosz Kozakiewicz, źródło: UM Suwałki

Za miesiąc rozpocznie się 14. edycja Suwałki Blues Festival. Cztery dni – od 8 do 11 lipca – będą wypełnione koncertami bluesowymi w wykonaniu polskich muzyków.

Na suwalskich scenach wystąpią m.in.: Magda Piskorczyk, Sebastian Riedel, Nocna Zmiana Bluesa, Dariusz Kozakiewicz, SBB i Wojciech Waglewski.

– Od 8 do 11 lipca fani muzyki blues będą mogli cieszyć się dźwiękami swojej ulubionej muzyki na żywo. Po okresie pandemii, ale wciąż w rygorze sanitarnym, powracamy z organizacją Suwałki Blues Festivalu – mówił Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk. – Będzie to wyjątkowa edycja, bo wystąpią na niej tylko i wyłącznie polskie gwiazdy bluesa. Mimo braku europejskich i światowych sław tej muzyki gwarantuję, że festiwal jak zawsze będzie stał na dużym poziomie artystycznym jak i organizacyjnym – podkreślił prezydent Suwałk.

Suwałki Blues Festival to jak zawsze 4 dni koncertów, profesjonalne sceny plenerowe, kluby festiwalowe oraz koncerty w centrum miasta, śniadania bluesowe, otwarta scena bluesowa, koncerty akustyczne i klubowe połączone z jam sessions.

– Największą perłą tego festiwalu jest to, że odbędzie się on jako jedna z niewielu cyklicznych imprez. To odważna i dobra dla fanów bluesa decyzja. Każdy tęskni za obcowaniem z kulturą na żywo. Cieszę się, że będąc od początku z festiwalem możemy zorganizować kolejną edycję – powiedział Jan Chojnacki.

W ubiegłym roku impreza nie odbyła się z powodu pandemii koronawirusa. (mt)

PROGRAM

8 lipca 2021 r. (czwartek)

HAPPENING BLUESOWY

15:30 odsłonięcie 12. tablicy w Alei Gwiazd Bluesa, animacje muzyczne, ul. Chłodna

KONCERTY TOWARZYSZĄCE

18:00 ANDY ABRO BAND (LT), GIENO BAND (PL/LT), SHULIA & AGE (LT/PL), KAPOŁKA/GORCZYCA BAND, scena na placu M. Konopnickiej

9 lipca 2021 r. (piątek)

KONCERTY TOWARZYSZĄCE

13:00 – 14:00 ROMEK PUCHOWSKI, scena przy ul. Chłodnej 2

15:00 – 16:00 BECIAKI / STUDIO PIOSENKI ŚWIETLIK, scena na placu M. Konopnickiej

16:00 – 17:00 THE MELONS, scena przy ul. Chłodnej 2

16:30 – 17:30 LIMIT BLUES, scena na placu M. Konopnickiej

18:00 – 19:00 SZULERZY, scena na placu M. Konopnickiej

19:00 – 20:00 OPENBLUES – otwarta scena bluesowa, scena na placu M. Konopnickiej

KONCERTY GŁÓWNE, scena w parku Konstytucji 3 Maja

17:00 – 18:00 MAGDA PISKORCZYK

18:30 – 20:00 NOCNA ZMIANA BLUESA

20:10 – 20:20 otwarcie festiwalu / Nagroda Kwartalnika Twój Blues dla Miasta Suwałki Wydarzenie Roku 2019

20:30 – 22:00 MARTYNA JAKUBOWICZ

10 lipca 2021 r. (sobota)

KONCERTY TOWARZYSZĄCE

13:00 – 14:00 ZDĄŻYĆ PRZED PÓŁNOCĄ, scena przy ul. Chłodnej 2

15:00 – 16:00 PIANO BLUES BAND, scena na placu M. Konopnickiej

16:00 – 17:00 PAWEŁ SZYMAŃSKI, scena przy ul. Chłodnej 2

16:30 – 17:30 THE BREAKOUT, scena na placu M. Konopnickiej

18:00 – 19.00 TORTILLA, scena na placu M. Konopnickiej

19:00 – 20:00 OPENBLUES – otwarta scena bluesowa, promocja książki ,,Mój Blues’’ Andrzeja Matysika, scena na placu M. Konopnickiej

KONCERTY GŁÓWNE, scena w parku Konstytucji 3 Maja

17:00 – 18:00 ZDROWA WODA

18:30 – 20:00 DARIUSZ KOZAKIEWICZ LIVE feat. Natalia Sikora

20:30 – 22:00 SBB feat. Sebastian Riedel

11 lipca 2021 r. (niedziela)

KONCERTY GŁÓWNE, scena w parku Konstytucji 3 Maja

15:00 – 18:00 YOUNG POLISH BLUES: SILESIAN HAMMOND GROUP, DIAPOSITIVE, DARK LEAVES

18:30 – 20:00 LESZEK CICHOŃSKI GUITAR WORKSHOP

20:00 DUET WAGLEWSKI & ŁĘCZYCKI , kawiarnia artystyczna SOK, ul. Noniewicza 71

prowadzenie koncertów:

Jan Chojnacki i Andrzej Jerzyk

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie.