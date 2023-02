Suwałki Blues Festival 2023. Mrozu i brytyjskie trio The Brew wystąpią na koncercie otwarcia

15 lutego, 2023

Mrozu, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Mrozu i brytyjskie trio blues rockowe The Brew to wykonawcy, którzy zagrają podczas koncertu otwarcia Suwałki Blues Festival 2023.

– To będzie biletowany koncert otwierający tegoroczny Suwałki Blues Festival – informuje Bogdan Topolski, dyrektor artystyczny festiwalu. – Mrozu ma przygotować specjalny program.

Mrozu i brytyjskie trio The Brew to pierwsi ujawnieni wykonawcy tegorocznego Suwałki Blues Festival. W tym roku festiwal rozpocznie się 6 lipca i potrwa do 8 lipca.

W ubiegłym roku hala Suwałki Arena była miejscem koncertu zamknięcia festiwalu. Wystąpiły Shemekia Copeland, Erja Lyytinen i Ornery Broads. Dzięki znakomitemu nagłośnieniu zrealizowanemu przez białostoczanina Marcina Płońskiego – płyta hali okazała się być wyśmienitym miejscem na duże koncerty.

W tym roku, miejsce wcześniej wykorzystywanej sali widowiskowej Suwalskiego Ośrodka Kultury, zajmie Suwałki Arena. Bo też i Mrozu to wrażliwy wokalista oraz muzyk, który słynie z ściągania na swoje występy niebywałych tłumów, które przy tym bawią się znakomicie, nie przeczuwając często, ile rhythm and bluesowych patentów ukrytych jest w przebojach Łukasza Mroza. A skoro obiecuje przygotować specjalny program, dysponując świetną sekcją dętą oraz rytmiczną, można mieć nadzieję, że da prawdziwy popis swoich skrywanych talentów.

The Brew to klasyczne power trio grające na Wyspach Brytyjskich od 2006 roku. Kilka razy pojawiali się w Polsce, ich muzyka gościła w pierwszej dekadzie XXI wieku także na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia. (jd)

Z Bogdanem Topolskim, dyrektorem artystycznym Suwałki Blues Festival rozmawiał Jerzy Doroszkiewicz: