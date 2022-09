Super Trio w Pubie Sześcian

Wrzesień 29, 2022

Tego koncertu nie warto będzie przegapić. W piątek (30.09) w Sześcianie wystąpią: Marek Raduli (Laboratorium, ex. Budka Suflera), Jacek Krzaklewski (Perfect), Witek Łukaszewski (Morrison Tres) i Mariusz „Bobek” Bobkowski (Turbo).

To legendy polskiej muzyki rockowej, mistrzowie swoich instrumentów, wielokrotni zwycięzcy gitarowych plebiscytów na najlepszego gitarzystę w Polsce, a ponadto – niezwykle barwne osobowości sceniczne. Ich koncert to połączenie energetycznego rocka z nastrojowością ballady do muzyki i tekstów autora ostatniej, Złotej Płyty Maryli Rodowicz („Ach, świecie…” 2018) – Witka Łukaszewskiego. Wszystko okraszone znakomitymi solami gitarowymi, partiami wokalnymi i scenicznym humorem.

Zespół wystąpi w składzie: Marek Raduli (Laboratorium, ex. Budka Suflera) – gitara elektryczna, Jacek Krzaklewski (Perfect) – gitara elektryczna, Witek Łukaszewski (Morrison Tres) – wokal, gitara elektryczna, gitara basowa i Mariusz „Bobek” Bobkowski (Turbo) – perkusja, chórki.

Wydarzeniu patronuje Radio Akadera. Początek o 20:00. (mt)