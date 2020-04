„Super brygada BCO” wyjedzie w trasę, aby walczyć z koronawirusem

Kwiecień 21, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Białostockie Centrum Onkologii będzie dojeżdżało do swoich pacjentów, aby wykonać im testy na obecność koronawirusa.

Będzie to możliwe dzięki dwóm samochodom osobowym, które BCO otrzymało od Motozbytu. Centrum wykonuje badania pod kątem COVID – 19 przed planowanym przyjęciem pacjentów na oddziały szpitalne.

– Samochody będą pomagały nam w zachowaniu bezpieczeństwa leczenia, czyli będą nam służyły do tego, by wozić testy do odpowiednich laboratoriów i żeby jeździć do pacjentów, którzy z różnych przyczyn nie mogą do nas przyjechać przed planowanym leczeniem onkologicznym w celu wykonania testu. Białostockie Centrum Onkologii pracuje pełną parą, ale naszym obowiązkiem jest też zachowanie bezpieczeństwa naszych pacjentów, ale i naszych pracowników – mówiła dr Dorota Kazberuk z Białostockiego Centrum Onkologii.

W skład zespołu, który będzie dojeżdżał do pacjentów wejdzie pielęgniarka oraz kierowca. Miesięcznie Białostockie Centrum Onkologii wykonuje około 600 testów na obecność koronawirusa. (ea/mc)

Relacja Eweliny Andrzejewskiej