Sukces studentów Politechniki Białastockiej na zawodach robotyków w Rumunii

26 kwietnia, 2023

Białystok Dynamics/fot. Białystok Dynamics_Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej Białystok Dynamics/fot. Białystok Dynamics_Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej

Drużyna „Białystok Dynamics”– sekcja Koła Naukowego Robotyków z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej wywalczyła 3. miejsce w kategorii Freestyle na zawodach Robotics Championship Oradea 2023 w Rumunii. Uznanie w oczach jury znalazł jeden z trzech zaprezentowanych projektów – Dzik!

W Rumunii wystartowały trzy konstrukcje robotyczne Dzik, Striz i Rx77, ale to Argo Mini 3, czyli Dzik wywalczył miejsce na podium w kategorii Free Style All Ages! Politechnikę Białostocką w czteroosobowym składzie reprezentowali na zawodach:

Szymon Gałażewski (1 semestr, II stopień, automatyka i robotyka),

Stanisław Januszko (1 semestr, II stopień, automatyka i robotyka),

Karol Sapiołko (3 semestr, II stopień, mechatronika),

Emil Szymczyk (3 semestr, II stopień, mechatronika).

Opiekunami drużyny są mgr inż. Maciej Rećko oraz dr hab. inż. Kazimierz Dzierżek, prof. PB z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.

Czy wyróżnia się robot Dzik? Jakie zastosowano w nim rozwiązania technologiczne i do czego może służyć? – Dzik jest rozwijany jako platforma testowa rozwiązań przeznaczonych do użycia w analogach łazików marsjańskich. Mimo swoich niewielkich rozmiarów jest wyposażony w szereg układów sensorycznych, takich jak lidar, czy kamera Kinect, które pozwalają z łatwością zorientować się przestrzeni działania oraz na podstawie zebranych informacji wytyczyć optymalną ścieżkę ruchu. Zastosowanie komputera nVidia Jetson i systemu ROS pozwala nie tylko na sprawne autonomiczne podejmowanie działań, ale także testowanie autorskich rozwiązań programistycznych – wyjaśnia jeden z opiekunów, mgr inż. Maciej Rećko z Katedry Robotyki i Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

Wyzwaniem, któremu studenci sprostali było zmieszczenie wszystkich tych zaawansowanych podzespołów na pokładzie niewielkiego robota, który mieści się w średniej wielkości walizce. A jak wyglądały same zawody pasjonatów robotyki?

– Kategoria Freestyle, w której startowaliśmy, polegała na 5. minutowej prezentacji przedstawiającej projekt oraz 5. minutowej sesji pytań od jury. W jury zasiadało około dziesięciu członków, wśród których znajdowali się zarówno studenci, jak i osoby na szczeblach zarządzających w firmach bądź sponsorzy zawodów. Trudnością, której się nie spodziewaliśmy była dość skomplikowana seria pytań. Jury dokładnie słuchało prezentacji, a pytania które zadawali były dociekliwe i dotyczyły takich kwestii, jak na przykład dobór materiałów, czy potencjał rynkowy naszego projektu. Po sesji pytań, wszyscy zawodnicy przeszli na wydzieloną strefę, gdzie testowane były roboty – opowiadał po zawodach Szymon Gałażewski, jeden z twórców nagrodzonego robota.

Mimo zaciętej rywalizacji i dużej konkurencji zawodnicy z sekcji Białystok Dynamics stanęli na podium z brązowym medalem.

Uzdolnieni robotycy podnieśli poprzeczkę wysoko. Jakie mają plany na przyszłość? Zamierzają wziąć udział w zawodach w Turcji (lipiec 2023 r.), ale ich plany mają dużo bardziej dalekosiężny wymiar.

– Obecnie przygotowujemy się do realizacji projektu “Innowacyjny zintegrowany napęd do analogu łazika marsjańskiego”. Grant na realizację projektu uzyskaliśmy w konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje!” Zamierzamy zbudować innowacyjny napęd, ale żeby go przetestować – musimy też zbudować nowego “łazika marsjańskiego” – przedstawia plany opiekun drużyny, dr hab. inż. Kazimierz Dzierżek, prof. PB z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.

Wsparcie finansowe na budowę i udoskonalanie swoich konstrukcji oraz na udział w zawodach drużyna z Koła Naukowego Robotyków otrzymała w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki Najlepsi z najlepszych! 4.0 oraz Wydziału Mechanicznego PB.

Drużyna Białystok Dynamics, sekcja działająca w ramach Koła Naukowego Robotyków na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej – aktualnie drużyna składa się z około 15 aktywnych członków. Sekcja skupia się na projektowaniu analogów łazików marsjańskich. Równolegle, projektuje również mniejsze roboty mobilne, takie jak roboty podążające za linią tzw. line followery, znajdujące drogę w labiryncie oraz roboty mobilne ogólnego przeznaczenia. Jej flagowym projektem jest Dzik, który ma na swoim koncie wiele sukcesów na ogólnokrajowych i międzynarodowych zawodach robotycznych w kategorii Freestyle. Jest to kategoria otwarta, w której drużyny prezentują swoje dowolne projekty. Punktowany jest pomysł, wykonanie, przeznaczenie oraz umiejętność jak najlepszego przedstawienia swojej pracy oraz wzbudzenie zainteresowania u odbiorcy. (mgz)