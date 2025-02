Sukces naukowców z PB na Międzynarodowych Targach Wynalazczości w Tajlandii

17 lutego, 2025

źródło: pb.edu.pl źródło: pb.edu.pl

W dniach 2-6 lutego 2025 roku w Bangkoku odbyły się Międzynarodowe Targi Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEx 2025). To jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń na świecie, podczas którego prezentowane są nowatorskie wynalazki z różnych dziedzin nauki i technologii. Eksperci z całego świata oceniają ich potencjał oraz możliwości wdrożenia.

Z radością informujemy, że zespół naukowców z Politechniki Białostockiej, Politechniki Lubelskiej i Politechniki Rzeszowskiej odniósł znaczący sukces. Ich wynalazek pt. „Biodegradowalny nanokompozyt polimerowy oraz sposób jego wytwarzania” zdobył złoty medal oraz prestiżową nagrodę specjalną National Research Council of Thailand.

Przełomowa innowacja dla ekologii i przemysłu

Nagrodzony wynalazek to nowoczesny materiał, który łączy wyjątkową trwałość z biodegradowalnością, wpisując się w światowe trendy proekologiczne. Może znaleźć zastosowanie m.in. w przemyśle opakowaniowym, medycznym i motoryzacyjnym, gdzie rośnie zapotrzebowanie na materiały przyjazne dla środowiska. Dzięki innowacyjnej metodzie wytwarzania, opracowanej przez polskich naukowców, możliwe jest uzyskanie materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, a jednocześnie ulegającego biodegradacji w naturalnym środowisku.

Współpraca i finansowanie badań

Opracowanie wynalazku było możliwe dzięki współpracy w ramach projektu ISKRA, realizowanego w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr MEiN/2022/DPl/2575 z dnia 20.10.2022 r.

Międzynarodowe uznanie dla polskiej nauki

Nagrody zdobyte na IPITEx 2025 potwierdzają, że polscy naukowcy należą do światowej czołówki innowatorów. To prestiżowe wyróżnienie nie tylko podkreśla wysoki poziom badań prowadzonych na polskich uczelniach, ale również otwiera drogę do współpracy z międzynarodowymi instytucjami i przedsiębiorstwami. Sukces ten może przyczynić się do wdrożenia wynalazku na skalę globalną.

Gratulacje dla zespołu

Serdecznie gratulujemy wszystkim naukowcom, którzy przyczynili się do tego sukcesu! Ich determinacja, pasja i innowacyjne podejście są dowodem na to, że polska nauka ma ogromny potencjał i realny wpływ na rozwój nowoczesnych technologii. Życzymy kolejnych osiągnięć i dalszych sukcesów na arenie międzynarodowej!

(pc)