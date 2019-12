Stypendyści Prezydenta Białegostoku. Dostaną w sumie ponad 200 tys. złotych

Grudzień 19, 2019

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Piętnaście osób otrzyma stypendia artystyczne Prezydenta Białegostoku na 2020 rok. Dzięki finansowemu wsparciu będą mogli zrealizować swoje plany artystyczne.

Sześcioro stypendystów to artyści młodzi. Dostaną od 10 do 25 tys. złotych. I tak na przykład Tomasz Pawłowski przygotuje zbiór rozmów z artystkami i artystami wizualnymi związanymi z Białymstokiem, a Maciej Damian Zalewski nakręci artystyczny film poklatkowy „Przechadzka”, który opatrzony będzie muzyką i narracją w formie wiersza białego.

Dziewięcioro pozostałych stypendystów Prezydenta Białegostoku na 2020 rok to artyści profesjonalni. W tym gronie znalazł się m.in. dziennikarz Andrzej Kłopotowski, który opracuje drugą część Osiedlownika, czyli alternatywnego przewodnika po kolejnych dzielnicach Białegostoku.

Wśród wyróżnionych znaleźli się także m.in. Martyna Bielska, która wyda powieść kryminalną „Podśmietanie” czy Jakub Sosnowski, który napisze zbiór opowiadań związanych z legendami Podlasia, będącego kontynuacją cyklu książek o Wuju krasnoludzie.

Łączna wartość stypendiów dla młodych i profesjonalnych twórców to 214 tys. złotych. W budżecie miasta na 2020 rok zaplanowano kwotę 300 tys. złotych, a to oznacza, że w kwietniu 2020 roku będzie nabór na drugie półrocze na twórców młodych, w którym do rozdysponowania będzie 86 tys. złotych. (mt/mc)