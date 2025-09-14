Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku – szansa na dodatkowe pieniądze dla najzdolniejszych studentów

To okazja, by zdobyć dodatkowe pieniądze za dobrą naukę. Podobnie jak w poprzednich latach, także i w tym roku akademickim najzdolniejsi studenci białostockich uczelni mogą ubiegać się o prestiżowe stypendia Prezydenta Miasta Białegostoku. Dla wielu młodych ludzi to nie tylko wsparcie finansowe, ale także wyróżnienie za osiągnięcia i zaangażowanie.
Kto może otrzymać stypendium?
Kryteria przyznania są jasne i stosunkowo proste. Aby ubiegać się o stypendium prezydenta miasta Białegostoku, student musi:
-
mieć szczególne dokonania w działalności naukowej, artystycznej, społecznej lub wolontariacie,
-
posiadać średnią ocen minimum 4,5,
-
mieć nie więcej niż 26 lat,
-
być studentem uczelni wyższej z siedzibą w Białymstoku lub filii funkcjonującej w tym mieście.
Warto zaznaczyć, że stypendium przyznawane jest raz na dwa lata, dlatego osoby nagrodzone w ubiegłym roku nie mogą otrzymać świadczenia w obecnej edycji.
Jak i kiedy złożyć wniosek?
Wnioski o przyznanie stypendium dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Dokumenty można składać w terminie od 15 września (poniedziałek) do 15 października (środa).
Sama wypłata stypendium nastąpi w jednej transzy – maksymalnie do 15 grudnia bieżącego roku.
Ile wynosi stypendium?
Kwota jest niebagatelna – 6 tysięcy złotych. To spore wsparcie finansowe, które może pomóc studentom w rozwijaniu kariery, dalszej edukacji czy w realizacji pasji.
W poprzednim roku o stypendium ubiegało się prawie 150 studentów, a wyróżnienie otrzymało 50 osób.
