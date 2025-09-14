Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku – szansa na dodatkowe pieniądze dla najzdolniejszych studentów

14 września, 2025

To okazja, by zdobyć dodatkowe pieniądze za dobrą naukę. Podobnie jak w poprzednich latach, także i w tym roku akademickim najzdolniejsi studenci białostockich uczelni mogą ubiegać się o prestiżowe stypendia Prezydenta Miasta Białegostoku. Dla wielu młodych ludzi to nie tylko wsparcie finansowe, ale także wyróżnienie za osiągnięcia i zaangażowanie.

Kto może otrzymać stypendium?

Kryteria przyznania są jasne i stosunkowo proste. Aby ubiegać się o stypendium prezydenta miasta Białegostoku, student musi:

mieć szczególne dokonania w działalności naukowej, artystycznej, społecznej lub wolontariacie,

posiadać średnią ocen minimum 4,5 ,

mieć nie więcej niż 26 lat ,

być studentem uczelni wyższej z siedzibą w Białymstoku lub filii funkcjonującej w tym mieście.

Warto zaznaczyć, że stypendium przyznawane jest raz na dwa lata, dlatego osoby nagrodzone w ubiegłym roku nie mogą otrzymać świadczenia w obecnej edycji.

Jak i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie stypendium dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Dokumenty można składać w terminie od 15 września (poniedziałek) do 15 października (środa).

Sama wypłata stypendium nastąpi w jednej transzy – maksymalnie do 15 grudnia bieżącego roku.

Ile wynosi stypendium?

Kwota jest niebagatelna – 6 tysięcy złotych. To spore wsparcie finansowe, które może pomóc studentom w rozwijaniu kariery, dalszej edukacji czy w realizacji pasji.

W poprzednim roku o stypendium ubiegało się prawie 150 studentów, a wyróżnienie otrzymało 50 osób.

