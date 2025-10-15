Stypendia przemysłowe dla najlepszych studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej

15 października, 2025

Laureaci programu stypendiów przemysłowych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej wraz z przedstawicielami uczelni i partnerów przemysłowych. Fot. A. Jakuć Laureaci programu stypendiów przemysłowych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej wraz z przedstawicielami uczelni i partnerów przemysłowych. Fot. A. Jakuć

Pięciu studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej otrzymało stypendia przemysłowe finansowane przez firmy z regionu i instytucje branżowe. To już druga edycja programu, który łączy naukę z praktyką i daje młodym inżynierom nie tylko wsparcie finansowe, ale także gwarancję zatrudnienia po ukończeniu studiów.

Studenci z potencjałem i motywacją

Wśród stypendystów znaleźli się m.in. Gabriela Olizarowicz, studentka kierunku cyfryzacja przemysłu, Łukasz Sokołowski z elektrotechniki dualnej oraz Kamil Dobecki, również studiujący cyfryzację przemysłu. Każdy z nich przyznaje, że stypendium to nie tylko pomoc materialna, ale przede wszystkim inwestycja w przyszłość.

Gabriela Olizarowicz podkreśla, że comiesięczne wsparcie finansowe pozwala jej w pełni poświęcić się nauce i praktykom zawodowym. Łukasz Sokołowski mówi o dodatkowej motywacji do nauki i satysfakcji z zaufania, jakim obdarzyli go fundatorzy. Z kolei Kamil Dobecki przyznaje, że najważniejsza jest dla niego możliwość zatrudnienia po studiach – to szansa na rozwój i zdobycie doświadczenia w zawodzie inżyniera.

Synergia nauki i biznesu

– Takie programy jak stypendia przemysłowe łączą świat nauki z biznesem. Studenci zyskują nie tylko wsparcie finansowe, ale też pewność zatrudnienia po studiach. To również forma inspiracji – uczelnia uczy się od firm, a firmy czerpią z potencjału naukowego Politechniki – mówi prof. dr hab. inż. Jacek Żmojda, prorektor ds. studenckich Politechniki Białostockiej.

Koordynator programu, dr inż. Tomasz Raginia, podkreśla, że projekt jest modelem współpracy, w którym zyskują wszystkie strony. – Studenci otrzymują wsparcie finansowe i możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia. Firmy zyskują dostęp do najlepszych młodych talentów, a uczelnia umacnia swoją pozycję jako wiarygodny partner przemysłu w regionie.

Współpraca, która procentuje

Jednym z fundatorów stypendiów jest Instytut Energetyki – Państwowy Instytut Badawczy. – Na rynku brakuje wykwalifikowanych specjalistów, zwłaszcza w dziedzinie automatyki przemysłowej i zabezpieczeń sieci. Dlatego wspieramy młodych inżynierów – to inwestycja w przyszłość branży – mówi dr inż. Stanisław Kiszło, przedstawiciel instytutu.

Dziekan Wydziału Elektrycznego, prof. dr hab. inż. Bogusław Butryło, dodaje, że program powstał z myślą o połączeniu nauki i praktyki, ale również o realnej pomocy studentom. – Chcieliśmy, by studenci jak najszybciej mieli kontakt z firmami i zdobywali praktyczną wiedzę. To także wsparcie ekonomiczne, które pozwala im spokojnie studiować i rozwijać się zawodowo.

(AJ)