Home Wiadomości Stypendia przemysłowe dla najlepszych studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej

Wiadomości

15 października, 2025

Stypendia przemysłowe dla najlepszych studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej

Grupa studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej wraz z przedstawicielami władz uczelni i fundatorami stypendiów przemysłowych po uroczystym wręczeniu dyplomów. Laureaci programu stypendiów przemysłowych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej wraz z przedstawicielami uczelni i partnerów przemysłowych. Fot. A. Jakuć
Pięciu studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej otrzymało stypendia przemysłowe finansowane przez firmy z regionu i instytucje branżowe. To już druga edycja programu, który łączy naukę z praktyką i daje młodym inżynierom nie tylko wsparcie finansowe, ale także gwarancję zatrudnienia po ukończeniu studiów.

Studenci z potencjałem i motywacją
Wśród stypendystów znaleźli się m.in. Gabriela Olizarowicz, studentka kierunku cyfryzacja przemysłu, Łukasz Sokołowski z elektrotechniki dualnej oraz Kamil Dobecki, również studiujący cyfryzację przemysłu. Każdy z nich przyznaje, że stypendium to nie tylko pomoc materialna, ale przede wszystkim inwestycja w przyszłość.

Gabriela Olizarowicz podkreśla, że comiesięczne wsparcie finansowe pozwala jej w pełni poświęcić się nauce i praktykom zawodowym. Łukasz Sokołowski mówi o dodatkowej motywacji do nauki i satysfakcji z zaufania, jakim obdarzyli go fundatorzy. Z kolei Kamil Dobecki  przyznaje, że najważniejsza jest dla niego możliwość zatrudnienia po studiach – to szansa na rozwój i zdobycie doświadczenia w zawodzie inżyniera.

Synergia nauki i biznesu
Takie programy jak stypendia przemysłowe łączą świat nauki z biznesem. Studenci zyskują nie tylko wsparcie finansowe, ale też pewność zatrudnienia po studiach. To również forma inspiracji – uczelnia uczy się od firm, a firmy czerpią z potencjału naukowego Politechniki – mówi prof. dr hab. inż. Jacek Żmojda, prorektor ds. studenckich Politechniki Białostockiej.

Koordynator programu, dr inż. Tomasz Raginia, podkreśla, że projekt jest modelem współpracy, w którym zyskują wszystkie strony. – Studenci otrzymują wsparcie finansowe i możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia. Firmy zyskują dostęp do najlepszych młodych talentów, a uczelnia umacnia swoją pozycję jako wiarygodny partner przemysłu w regionie.

Współpraca, która procentuje
Jednym z fundatorów stypendiów jest Instytut Energetyki – Państwowy Instytut Badawczy. – Na rynku brakuje wykwalifikowanych specjalistów, zwłaszcza w dziedzinie automatyki przemysłowej i zabezpieczeń sieci. Dlatego wspieramy młodych inżynierów – to inwestycja w przyszłość branży – mówi dr inż. Stanisław Kiszło, przedstawiciel instytutu.

Dziekan Wydziału Elektrycznego, prof. dr hab. inż. Bogusław Butryło, dodaje, że program powstał z myślą o połączeniu nauki i praktyki, ale również o realnej pomocy studentom. – Chcieliśmy, by studenci jak najszybciej mieli kontakt z firmami i zdobywali praktyczną wiedzę. To także wsparcie ekonomiczne, które pozwala im spokojnie studiować i rozwijać się zawodowo.

(AJ)

Najnowsze wiadomości
Zapowiedź konferencji nowoczesne technologie w sztuce
Nowe technologie w sztuce i te ... więcej
2025-10-14-Dni-Betonu-fot-Paweł-Gierasimiuk
Rektor Politechniki Białostoc ... więcej
„Kopciuszek albo tryumf dobr ... więcej
Grupa studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej wraz z przedstawicielami władz uczelni i fundatorami stypendiów przemysłowych po uroczystym wręczeniu dyplomów.
Stypendia przemysłowe dla naj ... więcej
Festa portuguesa, czyli muzyka ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.