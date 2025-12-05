Stypendia Prezydenta Białegostoku 2024/2025. Nagrody dla 50 wyjątkowo uzdolnionych studentów

W piątek, 5 grudnia, w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym wręczono stypendia prezydenta Białegostoku dla szczególnie uzdolnionych studentów. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest nie tylko za wysoką średnią ocen — w tym przypadku sama nauka nie wystarcza. Kandydaci muszą wykazać się również ponadprzeciętną aktywnością, m.in. w kołach naukowych, projektach uczelnianych, wolontariacie czy działalności społecznej.
50 najlepszych studentów z białostockich uczelni nagrodzonych
Do programu zgłosiło się ponad 180 studentów reprezentujących wszystkie uczelnie wyższe w Białymstoku. Po dokładnej analizie wniosków wybrano 50 najzdolniejszych osób, które spełniły wszystkie kryteria i wyróżniły się na tle pozostałych.
Każdy ze stypendystów otrzyma 7 tysięcy złotych. Jak podkreślają nagrodzeni, zdobycie stypendium wymagało wielu godzin pracy, zaangażowania i konsekwencji, jednak wysiłek ten się opłacił — nie tylko ze względu na gratyfikację finansową, ale również na prestiż i motywację do dalszego rozwoju.
Nie tylko średnia ocen. Liczy się postawa i działanie
Aby ubiegać się o stypendium, należało spełnić kluczowe warunki:
-
średnia ocen minimum 4,5,
-
wyjątkowe osiągnięcia naukowe,
-
działalność dodatkowa – np. w organizacjach studenckich, kołach naukowych, projektach badawczych, wolontariacie lub inicjatywach społecznych.
Stypendium ma nagradzać tych, którzy łączą bardzo dobre wyniki w nauce z aktywną postawą i gotowością do pracy na rzecz uczelni oraz lokalnej społeczności.
Prezydent: „Wyróżnienie dla zdolnych i pracowitych”
Prezydent Białegostoku, Tadeusz Truskolaski, podkreślił, że nagrodzeni studenci nie tylko osiągają wysokie wyniki w nauce, ale również angażują się w życie uczelni i miasta. – To wyróżnienie za to, że studiują w Białymstoku, są zdolni i pracowici – mówił podczas uroczystości.
Stypendia wspierają rozwój młodych talentów
Celem programu jest promowanie lokalnych talentów, wzmacnianie potencjału naukowego Białegostoku oraz zachęcanie studentów do rozwijania swoich pasji. Nagrodzeni studenci to przyszli specjaliści i liderzy, którzy już teraz aktywnie przyczyniają się do rozwoju swoich uczelni i środowiska akademickiego.
(pc)