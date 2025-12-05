Home Wiadomości Stypendia Prezydenta Białegostoku 2024/2025. Nagrody dla 50 wyjątkowo uzdolnionych studentów

Wiadomości

5 grudnia, 2025

Stypendia Prezydenta Białegostoku 2024/2025. Nagrody dla 50 wyjątkowo uzdolnionych studentów

stypendysci prezydenta źródło: Urząd Miasta Białystok
W piątek, 5 grudnia, w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym wręczono stypendia prezydenta Białegostoku dla szczególnie uzdolnionych studentów. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest nie tylko za wysoką średnią ocen — w tym przypadku sama nauka nie wystarcza. Kandydaci muszą wykazać się również ponadprzeciętną aktywnością, m.in. w kołach naukowych, projektach uczelnianych, wolontariacie czy działalności społecznej.

 

50 najlepszych studentów z białostockich uczelni nagrodzonych

Do programu zgłosiło się ponad 180 studentów reprezentujących wszystkie uczelnie wyższe w Białymstoku. Po dokładnej analizie wniosków wybrano 50 najzdolniejszych osób, które spełniły wszystkie kryteria i wyróżniły się na tle pozostałych.

Każdy ze stypendystów otrzyma 7 tysięcy złotych. Jak podkreślają nagrodzeni, zdobycie stypendium wymagało wielu godzin pracy, zaangażowania i konsekwencji, jednak wysiłek ten się opłacił — nie tylko ze względu na gratyfikację finansową, ale również na prestiż i motywację do dalszego rozwoju.

Nie tylko średnia ocen. Liczy się postawa i działanie

Aby ubiegać się o stypendium, należało spełnić kluczowe warunki:

  • średnia ocen minimum 4,5,

  • wyjątkowe osiągnięcia naukowe,

  • działalność dodatkowa – np. w organizacjach studenckich, kołach naukowych, projektach badawczych, wolontariacie lub inicjatywach społecznych.

Stypendium ma nagradzać tych, którzy łączą bardzo dobre wyniki w nauce z aktywną postawą i gotowością do pracy na rzecz uczelni oraz lokalnej społeczności.

Prezydent: „Wyróżnienie dla zdolnych i pracowitych”

Prezydent Białegostoku, Tadeusz Truskolaski, podkreślił, że nagrodzeni studenci nie tylko osiągają wysokie wyniki w nauce, ale również angażują się w życie uczelni i miasta. – To wyróżnienie za to, że studiują w Białymstoku, są zdolni i pracowici – mówił podczas uroczystości.

Stypendia wspierają rozwój młodych talentów

Celem programu jest promowanie lokalnych talentów, wzmacnianie potencjału naukowego Białegostoku oraz zachęcanie studentów do rozwijania swoich pasji. Nagrodzeni studenci to przyszli specjaliści i liderzy, którzy już teraz aktywnie przyczyniają się do rozwoju swoich uczelni i środowiska akademickiego.

(pc)

Najnowsze wiadomości
stypendysci prezydenta
Stypendia Prezydenta Białegos ... więcej
Męźczyzna paci kartą przez aplikację telefoniczną
74-latka z 40 zarzutami oszust ... więcej
Dr Magdalena Borkowska podczas rozmowy w studiu Radia AKADERA, siedząca przy stole na tle ścian z logo AKADERA 87,7 FM.
BCO bez kolejek? Dyrektor Magd ... więcej
Grafika informacyjna dotycząca protestu leśników i branży drzewnej. Po lewej stronie widać fragment lasu z powalonym drzewem, po prawej zielone tło z czerwonym i białym tekstem: „Stop niszczeniu gospodarki leśnej! Wielki protest leśników i branży drzewnej. Białystok, 5 grudnia”.
Protest branży leśnej przejd ... więcej
Piłkarze Jagiellonii Białystok w żółto-czerwonych strojach podczas meczu z GKS Katowice w 1/8 finału Pucharu Polski. Zawodnik na pierwszym planie unosi zaciśnięte pięści w geście mobilizacji, a obok niego widoczny jest afimico Pululu z numerem 10 na koszulce. W tle fragment stadionu i pozostali piłkarze.
Jagiellonia odpada z Pucharu P ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.