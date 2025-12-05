Stypendia Prezydenta Białegostoku 2024/2025. Nagrody dla 50 wyjątkowo uzdolnionych studentów

5 grudnia, 2025

W piątek, 5 grudnia, w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym wręczono stypendia prezydenta Białegostoku dla szczególnie uzdolnionych studentów. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest nie tylko za wysoką średnią ocen — w tym przypadku sama nauka nie wystarcza. Kandydaci muszą wykazać się również ponadprzeciętną aktywnością, m.in. w kołach naukowych, projektach uczelnianych, wolontariacie czy działalności społecznej.

50 najlepszych studentów z białostockich uczelni nagrodzonych

Do programu zgłosiło się ponad 180 studentów reprezentujących wszystkie uczelnie wyższe w Białymstoku. Po dokładnej analizie wniosków wybrano 50 najzdolniejszych osób, które spełniły wszystkie kryteria i wyróżniły się na tle pozostałych.

Każdy ze stypendystów otrzyma 7 tysięcy złotych. Jak podkreślają nagrodzeni, zdobycie stypendium wymagało wielu godzin pracy, zaangażowania i konsekwencji, jednak wysiłek ten się opłacił — nie tylko ze względu na gratyfikację finansową, ale również na prestiż i motywację do dalszego rozwoju.

Nie tylko średnia ocen. Liczy się postawa i działanie

Aby ubiegać się o stypendium, należało spełnić kluczowe warunki:

średnia ocen minimum 4,5 ,

wyjątkowe osiągnięcia naukowe ,

działalność dodatkowa – np. w organizacjach studenckich, kołach naukowych, projektach badawczych, wolontariacie lub inicjatywach społecznych.

Stypendium ma nagradzać tych, którzy łączą bardzo dobre wyniki w nauce z aktywną postawą i gotowością do pracy na rzecz uczelni oraz lokalnej społeczności.

Prezydent: „Wyróżnienie dla zdolnych i pracowitych”

Prezydent Białegostoku, Tadeusz Truskolaski, podkreślił, że nagrodzeni studenci nie tylko osiągają wysokie wyniki w nauce, ale również angażują się w życie uczelni i miasta. – To wyróżnienie za to, że studiują w Białymstoku, są zdolni i pracowici – mówił podczas uroczystości.

Stypendia wspierają rozwój młodych talentów

Celem programu jest promowanie lokalnych talentów, wzmacnianie potencjału naukowego Białegostoku oraz zachęcanie studentów do rozwijania swoich pasji. Nagrodzeni studenci to przyszli specjaliści i liderzy, którzy już teraz aktywnie przyczyniają się do rozwoju swoich uczelni i środowiska akademickiego.

