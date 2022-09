Stypendia od prezydenta dla uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej

Wrzesień 26, 2022

Fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka Fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka

271 uczniów i absolwentów białostockich szkół otrzymało stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce. Wśród nagrodzonych przez prezydenta miasta jest 11 uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej. Dziewięciu otrzymało stypendia za innowacyjną myśl techniczną, a dwoje za działalność artystyczną.

Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w poniedziałek (26.09) w Zespole Szkół Mechanicznych. Prezydent uhonorował najzdolniejszą młodzież z białostockich placówek edukacyjnych w trzech kategoriach: za wyniki i osiągnięcia w nauce, w dziedzinie twórczości artystycznej oraz za myśl techniczną. Uczniowie i absolwenci z rąk prezydenta otrzymali akty stypendialne na rok szkolny 2022/2023. Wśród nich są laureaci artystycznych konkursów i turniejów, olimpiad przedmiotowych, autorzy innowacyjnych pomysłów technicznych.

Kwota, którą przeznaczyliśmy na stypendia to ponad 451 tysięcy złotych – mówił podczas uroczystości Tadeusz Truskolaski. – Nagrody dostaje się za coś. Nie uczycie się dla stypendiów, uczycie się dla siebie. Jesteście zdolni, ambitni, chcecie zmieniać świat. To pierwsze osiągnięcia, gratuluję tego, czego już dokonaliście, ale przed wami jeszcze wiele sprawdzianów – podkreślał prezydent Białegostoku życząc młodzieży sukcesów i spełniania marzeń.

Uczniowie klasy III Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej: Ewa Karp, Konrad Olichwier i Michał Targoński stypendium otrzymali za wspólny projekt. – Za projekt „STJM – Sensoryczny Tłumacz Języka Migowego”. To rękawica, która tłumaczy język migowy na język pisany. Prace rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku, przez ten czas zrobiliśmy dwie rękawice. Teraz pracujemy nad robotami minisumo, które wystartują na zawodach – mówią nagrodzeni. I dodają: – Takie stypendium za innowacyjną myśl motywuje nas do dalszej pracy i pozwala na rozwijanie projektu. Nasza szkoła wspiera nas w zakupie części i finansowaniu naszych wyjazdów na konkursy – przyznają dumni stypendyści.

Z sukcesów młodzieży jest dumna Helena Sajewicz, pedagog ALO PB. – To są zdolni, kreatywni uczniowie, mają niesamowite pomysły jeśli chodzi o projektowanie swoich urządzeń. Otrzymali nagrody za swoje projekty, które wykonują samodzielnie podczas zajęć robotyki w naszym liceum – przyznaje Helena Sajewicz.

Za innowacyjną myśl techniczną stypendia otrzymali uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej: Bartosz Wiszowaty, Grzegorz Gabriel, Jakub Kruszewski, Emanuel Sujeta, Kacper Marciniak, Michał Targoński, Ewa Karp, Konrad Olichfier, Michał Łukaszuk. A za działaność artystyczną: Adrian Koniecko i Wiktoria Koniecko.

Stypendia za innowacyjną myśl techniczną to jednorazowe świadczenie o charakterze motywacyjnym. Najwyższe stypendium wyniosło 2800 zł, najniższe – 350 zł. W dziedzinie twórczości artystycznej stypendium przyznawane jest na cały rok szkolny, wynosi od 100 zł do 150 zł miesięcznie. Natomiast za wyniki i osiągnięcia w nauce uczniowie otrzymują od 200 zł do 500 zł miesięcznie. (at)