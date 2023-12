Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

6 grudnia, 2023

Najlepsi uczniowie z województwa podlaskiego otrzymali naukowe stypendia marszałka. To laureaci konkursów, olimpiad lub turniejów na szczeblach wojewódzkim, ogólnopolskim bądź międzynarodowym. Mają również najwyższe średnie ocen za naukę.

– Uzdolniona młodzież to przyszłość naszego regionu, to też bardzo dobra promocja naszego regionu, ale to też inwestycja w przyszłość – uważa Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego – Wiele z tych osób zapewne osiągnie sukcesy nie tylko w Polsce, ale też i całej Europie i wtedy będziemy mogli być dumni. Już teraz mamy wielu mieszkańców naszego regionu, którzy rozsławiają nasze województwo na cały świat, także nad tym bardzo mocno pracujemy, stąd też cały czas zwiększamy ilość tych stypendiów, a w tym roku też i ich wysokość, bo wcześniej było to 4 tys. zł miesięcznie, w tym roku jest to już 6 tys. zł.

Stypendia otrzymali uczniowie z całego regionu, w tym również z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej.

– W olimpiadzie innowacji technicznych w mechanice zajęliśmy razem pierwsze miejsce z naszym robotem Wally, który potrafi poruszać się w trudnym terenie, podnosić różne rzeczy, to taki łazik. Części robotyczne są bardzo drogie, szkoła nam zapewnia sporo części, ale jednak czasami z własnej kieszeni trzeba coś sfinansować, więc stypendium nam bardzo pomoże. W przyszłości Politechnika Białostocka to dobra opcja, bo zostanę już tutaj i znam już sporo osób z politechniki, ale jako laureat olimpiady mam też wstęp na przykład na automatykę i robotykę na AGH w Krakowie – mówi jeden z uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej.

W tym roku stypendia przyznano 58 najzdolniejszym uczniom za szczególne osiągnięcia w ubiegłym roku szkolnym. (hk)