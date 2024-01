Styczeń to miesiącu świadomości raka szyjki macicy

16 stycznia, 2024

Fot. Hanna Kość Fot. Hanna Kość

Regularne badanie i szczepienia mogą uchronić przed nowotworami. W styczniu, miesiącu świadomości raka szyjki macicy, Białostockie Centrum Onkologii uświadamia białostockie licealistki o profilaktyce przeciwnowotworowej podczas zajęć edukacyjnych.

A podstawą profilaktyki jest szczepienie. Przed rakiem szyjki macicy chroni szczepionka HPV.

– Należy być świadomym tego, że każda choroba, a rak szyjki macicy zwłaszcza, jest wykrywana podczas kontroli ginekologicznej i kontrolnych badań cytologicznych – mówi Beata Maćkowska-Matejczyk, koordynator oddziału onkologii ginekologicznej w BCO i konsultant wojewódzki onkologii ginekologicznej. – Każda kobieta, która rozpoczęła współżycie powinna regularnie wykonywać cytologię. T jest badanie w kierunku nie tylko nowotworów, ale również wczesnych stadiów przed nowotworowych raka szyjki macicy i takie stadia chcielibyśmy uchwycić, takie gdzie leczenie nie jest jeszcze drastyczne i nie jest obciążające dla naszego życia i dla posiadania potomstwa.

Uczennice podkreślają, że świadomość choroby, objawów i profilaktyki jest najważniejsza.

– Nieważne w jakim wieku kobieta się znajduje, bo to nie jest też koniecznie powiedziane, że kobiety chorują na raka szyjki macicy od 30 roku życia, to może się też zdarzyć w wieku 18, 19 czy 20 lat i ważna jest jednak świadomość. Ważna jest profilaktyka, regularne badanie się. Dużo można znaleźć fake newsów, albo jakiś po prostu takich apelów prawdziwych lub nieprawdziwych, coś może wzbudzić czyjś po prostu niepokój, więc myślę że takie spotkanie to dobry pomysł, żeby się dowiedzieć do kogo się zgłosić, żeby nie szukać w ciemno, jak często i też po jakich objawach – mówią uczennice III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

Aktualnie można też zrobić zdjęcie z turkusowym akcentem, który jest kolorem raka szyjki macicy i dołączyć do akcji na funpagu BCO w ramach gestu solidarności z chorującymi kobietami. (hk)