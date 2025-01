Stwórz wynalazek i wygraj indeks na Politechnikę Białostocką w konkursie El-Robo-Mech

14 stycznia, 2025

Finał konkursu El-Robo-Mech, fot. Hanna Kość Finał konkursu El-Robo-Mech, fot. Hanna Kość

Innowacyjne projekty związane z szeroko pojętą techniką mogą zgłaszać uczniowie szkół średnich do konkursu El-Robo-Mech, który organizuje Politechnika Białostocka. Na zgłoszenia uczelnia czeka do 25 marca.

Uczniowie w konkursie muszą wykazać się wiedzą praktyczną.

– Uczniowie muszą pokazać swoje umiejętności, rzeczy z dziedziny techniki od rzeczy związanych z wodą, przez energię, do mechanicznych – mówi prof. Kazimierz Dzierżek z Wydziału Mechanicznego i przewodniczący komisji konkursowej. – Nie ma ograniczeń co do tematyki, mają to być rzeczy praktyczne, żeby młodzież mogła pokazać swoje umiejętności ogólnie w technice.

Konieczność wykonania własnego projektu to duża nauka dla uczniów – dodaje prof. Kazimierz Dzierżek. – Uczą się praktycznego podejścia do wykonywania różnych elementów i właśnie przez to później są potencjalnie lepszymi studentami, lepszymi pracownikami, ponieważ już mają te praktyczne podejście, przebrnęli przez problemy stworzenia projektu.

W drugim etapie konkursu El-Robo-Mech, który odbędzie się 16 kwietnia w Politechnice Białostockiej, uczniowie zaprezentują swoje prace przed komisją konkursową. A zwycięzcy poza nagrodami finansowymi otrzymają również indeksy na Wydział Mechaniczny i Elektryczny. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z prof. Kazimierzem Dzierżkiem z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej i przewodniczącym komisji konkursowej EL-ROBO-MECH: