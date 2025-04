East Eclipse Rock Festival w Zmianie Klimatu

30 kwietnia, 2025

Już w najbliższy czwartek, 1 maja, Zmiana Klimatu stanie się epicentrum lokalnej sceny rockowej. Druga edycja East Eclipse Rock Festival to nie tylko koncert, ale przede wszystkim manifestacja młodej, niezależnej muzyki z Podlasia. Radio Akadera jest patronem medialnym koncertu

Line-up: pięć zespołów, pięć różnych oblicz rocka

Na scenie pojawi się pięć zespołów, z których każdy wnosi unikalne brzmienie i energię:​ The Boars – uczestnicy programu Must Be The Music, znani z chwytliwych refrenów i energetycznych występów na żywo; Mindweaver – debiutanci, których utwór „Eclipse” zadebiutował na 3. miejscu Listy Przebojów Kultowej Akadery, zdobywając uznanie słuchaczy; ​Sunsucker – zdobywcy 2. miejsca w finale Rockowań 2024, prezentujący cięższe brzmienia z pogranicza stoner i metal; Bimo – zespół z doświadczeniem scenicznym, obecny na lokalnej scenie od kilku lat; See You in the Fog – młoda formacja grająca „fog rock”, łącząca alt/indie rock z elementami stonera i grunge’u. East Eclipse Rock Festival to inicjatywa mająca na celu promocję młodych, lokalnych zespołów, które dopiero rozpoczynają swoją muzyczną drogę. (hp)