Finał konkursu El-Robo-Mech w Politechnice Białostockiej

17 kwietnia, 2024

Finał konkursu El-Robo-Mech, fot. Hanna Kość Finał konkursu El-Robo-Mech, fot. Hanna Kość

Dwuwałowy silnik spalinowy, jako alternatywa dla konwencjonalnego silnika z offsetem, łaziki marsjańskie, robot ratunkowy, czy urządzenie zapobiegające pozostawieniu dziecka w samochodzie to tylko niektóre z 12 pomysłów, jakie w środę (17.04) były prezentowane w Politechnice Białostockiej podczas finału konkursu El-Robo-Mech.

– Wszystkie pomysły, które przeszły do finału, mają w sobie jakąś innowację – mówi prof. Kazimierz Dzierżek z Wydziału Mechanicznego, przewodniczący jury konkursu. – Przede wszystkim widać też w nich, że przyszli nasi studenci wykazali się pomysłem i zdolnościami praktycznymi częściowego wykonania swoich pomysłów. W mniejszym lub większym stopniu te pomysły zawsze są wdrażane w życie, chociażby jako takie elementy, które biorą udział w konkursach i wygrywają nagrody i później są osoby zainteresowane, które po modyfikacjach, wdrożą sobie to do produkcji.

Finałowe projekty związane m.in. z mechaniką i budową maszyn, informatyką, czy automatyką i robotyką, bardzo często łączą w sobie różne dziedziny wiedzy technicznej.

– Nasz projekt to dwuwałowy silnik spalinowy jako alternatywa dla konwencjonalnego silnika z offsetem – mówi Ewa Karp, uczennica Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej. – Jest to innowacja polegająca na dodaniu drugiego wału korbowego, który w sposób symetryczny przyjmowałby siły z komory spalania. To może być wykorzystywane jako po prostu silnik w samochodzie o napędzie spalinowym lub hybrydowym, a także w generatorach prądu i w innych miejscach, w których po prostu w tym momencie są zwykłe silniki spalinowe.

– Główna inspiracja do stworzenia projektu „Niani samochodowej” to informacja o tym, że niestety zmarłe dziecko, które było postawione same w aucie – mówi Mateusz Skupień z Zespółu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im Stefana Banacha w Jarosławiu. – Dzięki temu konkursowi będziemy mogli dalej się rozwijać. Chcemy naświetlić jakieś dany problem społeczny i pokazać, że uczniowie technikum, jesteśmy w stanie go rozwiązać i bardzo małym kosztem jesteśmy w stanie polepszyć świat.

Laureatów konkursu poznamy pod koniec kwietnia, otrzymają oni m.in. indeksy na wybrany kierunek Wydziału Elektrycznego lub Mechanicznego Politechniki Białostockiej. (hk)

Na finale konkursu El-Robo-Mech z mikrofonem była Hanna Kość: