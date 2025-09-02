Home Wiadomości Studiuj w Białymstoku. Studiuj w Podlaskiem – dlaczego warto wybrać ten region na studia?

Studiuj w Białymstoku. Studiuj w Podlaskiem – dlaczego warto wybrać ten region na studia?

Białystok to największe miasto północno-wschodniej Polski i dynamicznie rozwijający się ośrodek akademicki. To tutaj działają nowoczesne uczelnie wyższe, które oferują zarówno kierunki techniczne, jak i medyczne czy humanistyczne. Połączenie wysokiego poziomu nauczania z wyjątkową atmosferą miasta sprawia, że studia w Białymstoku stają się coraz częściej wybieraną opcją przez maturzystów z całego kraju.

W 2025 roku rusza akcja promująca studia w regionie. To wspólna inicjatywa białostockich uczelni, władz miasta i województwa. Jej celem jest pokazanie, że Podlaskie to świetne miejsce na naukę, rozwój i start w dorosłość.

Marszałek województwa Łukasz Prokorym podkreśla:
– Region oferuje wspaniałe uczelnie: medyczne, humanistyczne i techniczne. Chcemy, aby jak najwięcej młodych osób wybrało Białystok jako miejsce studiów.

Jednym z filarów kampanii będzie Akademicki Tour – specjalny autobus, który wyruszy w podróż po Polsce, aby promować możliwości, jakie daje studiowanie w Białymstoku. Na pokładzie pojawią się informacje o kierunkach studiów, życiu akademickim i możliwościach rozwoju zawodowego.

Powstanie także stoisko targowe, dzięki któremu młodzież będzie mogła bezpośrednio poznać ofertę białostockich uczelni oraz porozmawiać ze studentami i wykładowcami.

Dlaczego warto studiować w Podlaskiem?

  • Ciekawe kierunki studiów – od medycyny i prawa, po informatykę, architekturę czy sztuki piękne.
  • Świetni wykładowcy i praktyczne podejście do nauki.
  • Bezpieczne i przyjazne miasto, w którym studenci czują się jak u siebie.
  • Rozwój w otoczeniu przyrody – unikalne połączenie akademickiej atmosfery i zielonego Podlasia.

Podlaskie – Twoje miejsce na dobry start

Studia w Białymstoku to nie tylko zdobycie dyplomu. To budowanie doświadczeń, które procentują w życiu zawodowym i osobistym. To także możliwość rozwijania pasji, poznawania inspirujących ludzi i tworzenia relacji na całe życie.

