Studia magisterskie z informatyki na Politechnice Białostockiej. Specjalizacja, rozwój i nowe możliwości w IT. Posłuchaj rozmowy z prof. Chmielewskim!

prof. Andrzej Chmielewski, prorektor do spraw studenckich i kształcenia na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej fot. Paweł Cybulski

Informatyka to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin współczesnej gospodarki. Dynamiczne zmiany technologiczne sprawiają, że ciągłe podnoszenie kompetencji stało się nie tyle atutem, co koniecznością. Studia magisterskie drugiego stopnia na kierunku informatyka na Politechnice Białostockiej to propozycja dla osób, które chcą pogłębić wiedzę, zdobyć specjalistyczne umiejętności oraz przygotować się do bardziej zaawansowanych ról zawodowych w branży IT.

O ofercie kształcenia, zasadach rekrutacji i perspektywach zawodowych Pawłowi Cybulskiemu mówił profesor Andrzej Chmielewski, prorektor do spraw studenckich i kształcenia na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Posłuchaj tutaj:

Dla kogo są studia magisterskie z informatyki?

Półtoraroczne studia drugiego stopnia na kierunku informatyka są skierowane przede wszystkim do absolwentów studiów inżynierskich. Warunkiem koniecznym jest posiadanie tytułu inżyniera oraz ukończenie kierunku przypisanego do dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja. Choć najczęściej są to absolwenci kierunku informatyka, uczelnia dopuszcza również kandydatów z kierunków pokrewnych, o ile spełniają wymagania formalne.

Kandydaci mogą samodzielnie sprawdzić przypisanie swojego kierunku w ogólnopolskich systemach takich jak POL-on czy RAD-on lub skontaktować się bezpośrednio z wydziałem. Co istotne, studia są otwarte także dla absolwentów innych uczelni technicznych w Polsce.

Dlaczego warto kontynuować naukę na drugim stopniu?

Ukończenie studiów magisterskich oznacza zdobycie tytułu magistra inżyniera oraz wejście na kolejny poziom rozwoju zawodowego. Jak podkreślają przedstawiciele uczelni, w ostatnich latach obserwowane jest rosnące zainteresowanie pracodawców absolwentami studiów drugiego stopnia. Są oni postrzegani jako lepiej przygotowani, posiadający bardziej ugruntowaną wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności potrzebne w złożonych projektach informatycznych.

Studia magisterskie to również szansa na specjalizację, udział w projektach badawczych oraz rozwój kompetencji liderskich, które coraz częściej są wymagane na rynku pracy.

Trzy specjalności do wyboru

Studenci studiów stacjonarnych na kierunku informatyka drugiego stopnia na Politechnice Białostockiej mogą wybrać jedną z trzech specjalności:

Biometria i przetwarzanie sygnałów

Specjalność koncentruje się na systemach biometrycznych wykorzystywanych do identyfikacji i uwierzytelniania użytkowników. Obejmuje również zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem, analizą sygnałów oraz tworzeniem gier i aplikacji w technologiach wirtualnej rzeczywistości (VR).

Inżynieria oprogramowania

To ścieżka dla osób zainteresowanych projektowaniem i tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych. Program obejmuje m.in. oprogramowanie chmurowe i rozproszone, zaawansowane systemy operacyjne oraz szeroki zakres zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją, takich jak przetwarzanie języka naturalnego czy uczenie głębokie.

Inteligentne technologie internetowe

Specjalność skupia się na rozwiązaniach opartych na sztucznej inteligencji i machine learningu, a także na sieciach komputerowych i bezpieczeństwie systemów informatycznych. Studenci zdobywają wiedzę niezbędną do projektowania nowoczesnych, inteligentnych usług sieciowych.

Studia i praca – czy da się to połączyć?

Program studiów został zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić studentom łączenie nauki z pierwszymi doświadczeniami zawodowymi. Zajęcia często odbywają się w ciągu dwóch lub trzech dni roboczych, co pozwala na podjęcie pracy w niepełnym wymiarze. W warunkach dużej konkurencji na rynku IT tytuł magistra inżyniera może stanowić istotny atut w procesie rekrutacyjnym.

Informatyka jako inwestycja w przyszłość

Informatyka pozostaje jedną z najbardziej perspektywicznych dziedzin, a specjaliści z zaawansowanymi kompetencjami są nieustannie poszukiwani przez pracodawców. Studia magisterskie drugiego stopnia na Politechnice Białostockiej to propozycja dla osób, które chcą świadomie rozwijać swoją karierę i zdobyć solidne przygotowanie do pracy w nowoczesnym sektorze IT.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie kandydaci.pb.edu.pl.

