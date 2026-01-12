Home Wiadomości Studia magisterskie w Politechnice Białostockiej. Rekrutacja na 18 kierunków studiów II stopnia

Studia magisterskie w Politechnice Białostockiej. Rekrutacja na 18 kierunków studiów II stopnia

Sesja-wizerunkowa-Wydzial-Informatyki-fot-Dariusz-Piekut (9) fot. Dariusz Piekut / PB
Politechnika Białostocka rozpoczęła rekrutację na studia magisterskie (II stopnia), które wystartują w lutym 2026 roku. W ofercie uczelni znajduje się 18 kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, realizowanych na sześciu wydziałach. Zapisy prowadzone są od 12 stycznia 2026 r. Nowością w ofercie jest kierunek grafika – studia niestacjonarne drugiego stopnia.

 

Studia II stopnia – elastyczna forma kształcenia

Studia magisterskie w Politechnice Białostockiej umożliwiają łączenie nauki z aktywnością zawodową. Programy kształcenia są przygotowane w sposób pozwalający na elastyczne planowanie zajęć, szczególnie w przypadku studiów niestacjonarnych.

W toku studiów duży nacisk kładziony jest na:

  • rozwój kompetencji miękkich (m.in. praca zespołowa, komunikacja, zarządzanie projektami),

  • współpracę z otoczeniem gospodarczym,

  • aktualizację treści kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy,

  • przygotowanie do uzyskiwania uprawnień zawodowych, zwłaszcza w obszarze budownictwa i elektrotechniki.

Dyplom magistra uzyskiwany po 1,5 roku nauki wzmacnia pozycję absolwentów na rynku pracy i zwiększa możliwości awansu zawodowego.

Nowy kierunek: grafika – studia magisterskie na Wydziale Architektury

Od semestru letniego roku akademickiego 2025/2026 Politechnika Białostocka uruchamia studia drugiego stopnia na kierunku grafika na Wydziale Architektury. Studia realizowane są w trybie niestacjonarnym, trwają 3 semestry i mają profil ogólnoakademicki.

Program studiów zakłada:

  • rozwój samodzielności twórczej,

  • kształtowanie indywidualnego języka artystycznego,

  • realizację zaawansowanych projektów graficznych.

Studenci mogą wybrać jedną z dwóch specjalności:

  • grafika artystyczna,

  • grafika projektowa.

Oferta kierunków studiów magisterskich – rekrutacja zimowa 2025/2026

W rekrutacji na studia drugiego stopnia Politechnika Białostocka oferuje 695 miejsc na 18 kierunkach.

Wydział Architektury

  • grafika (niestacjonarne) – limit 25 miejsc

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

  • architektura krajobrazu – 20

  • biotechnologia – 30

  • budownictwo – 70

  • gospodarka przestrzenna – 40

  • inżynieria rolno-spożywcza i leśna – 30

  • inżynieria środowiska – 30

  • leśnictwo – 30

Wydział Elektryczny

  • elektronika i telekomunikacja – 30

  • elektrotechnika – 30

Wydział Informatyki

  • informatyka (stacjonarne – 60, niestacjonarne – 20)

  • matematyka stosowana – 20

Wydział Inżynierii Zarządzania

  • logistyka (stacjonarne – 45, niestacjonarne – 30)

  • zarządzanie i inżynieria produkcji (stacjonarne – 45, niestacjonarne – 30)

Wydział Mechaniczny

  • automatyka i robotyka – 30

  • inżynieria medyczna (profil praktyczny) – 20

  • mechanika i budowa maszyn – 30

  • mechatronika – 30

Terminy rekrutacji na studia magisterskie

Rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Najważniejsze daty:

  • 12.01–06.02.2026 – zapisy na kierunek grafika

  • 12.01–09.02.2026 – zapisy na pozostałe kierunki

  • 11.02.2026 – ogłoszenie list zakwalifikowanych

  • 12–14.02.2026 – składanie dokumentów w Centrum Sigma

  • 16.02.2026 – podania w ramach wolnych miejsc

  • 18.02.2026 – ogłoszenie list przyjętych

Kierunek grafika wymaga dodatkowo złożenia portfolio w systemie IRK.

