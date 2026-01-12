Studia magisterskie w Politechnice Białostockiej. Rekrutacja na 18 kierunków studiów II stopnia

Politechnika Białostocka rozpoczęła rekrutację na studia magisterskie (II stopnia), które wystartują w lutym 2026 roku. W ofercie uczelni znajduje się 18 kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, realizowanych na sześciu wydziałach. Zapisy prowadzone są od 12 stycznia 2026 r. Nowością w ofercie jest kierunek grafika – studia niestacjonarne drugiego stopnia.
Studia II stopnia – elastyczna forma kształcenia
Studia magisterskie w Politechnice Białostockiej umożliwiają łączenie nauki z aktywnością zawodową. Programy kształcenia są przygotowane w sposób pozwalający na elastyczne planowanie zajęć, szczególnie w przypadku studiów niestacjonarnych.
W toku studiów duży nacisk kładziony jest na:
-
rozwój kompetencji miękkich (m.in. praca zespołowa, komunikacja, zarządzanie projektami),
-
współpracę z otoczeniem gospodarczym,
-
aktualizację treści kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy,
-
przygotowanie do uzyskiwania uprawnień zawodowych, zwłaszcza w obszarze budownictwa i elektrotechniki.
Dyplom magistra uzyskiwany po 1,5 roku nauki wzmacnia pozycję absolwentów na rynku pracy i zwiększa możliwości awansu zawodowego.
Nowy kierunek: grafika – studia magisterskie na Wydziale Architektury
Od semestru letniego roku akademickiego 2025/2026 Politechnika Białostocka uruchamia studia drugiego stopnia na kierunku grafika na Wydziale Architektury. Studia realizowane są w trybie niestacjonarnym, trwają 3 semestry i mają profil ogólnoakademicki.
Program studiów zakłada:
-
rozwój samodzielności twórczej,
-
kształtowanie indywidualnego języka artystycznego,
-
realizację zaawansowanych projektów graficznych.
Studenci mogą wybrać jedną z dwóch specjalności:
-
grafika artystyczna,
-
grafika projektowa.
Oferta kierunków studiów magisterskich – rekrutacja zimowa 2025/2026
W rekrutacji na studia drugiego stopnia Politechnika Białostocka oferuje 695 miejsc na 18 kierunkach.
Wydział Architektury
-
grafika (niestacjonarne) – limit 25 miejsc
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
-
architektura krajobrazu – 20
-
biotechnologia – 30
-
budownictwo – 70
-
gospodarka przestrzenna – 40
-
inżynieria rolno-spożywcza i leśna – 30
-
inżynieria środowiska – 30
-
leśnictwo – 30
Wydział Elektryczny
-
elektronika i telekomunikacja – 30
-
elektrotechnika – 30
Wydział Informatyki
-
informatyka (stacjonarne – 60, niestacjonarne – 20)
-
matematyka stosowana – 20
Wydział Inżynierii Zarządzania
-
logistyka (stacjonarne – 45, niestacjonarne – 30)
-
zarządzanie i inżynieria produkcji (stacjonarne – 45, niestacjonarne – 30)
Wydział Mechaniczny
-
automatyka i robotyka – 30
-
inżynieria medyczna (profil praktyczny) – 20
-
mechanika i budowa maszyn – 30
-
mechatronika – 30
Terminy rekrutacji na studia magisterskie
Rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
Najważniejsze daty:
-
12.01–06.02.2026 – zapisy na kierunek grafika
-
12.01–09.02.2026 – zapisy na pozostałe kierunki
-
11.02.2026 – ogłoszenie list zakwalifikowanych
-
12–14.02.2026 – składanie dokumentów w Centrum Sigma
-
16.02.2026 – podania w ramach wolnych miejsc
-
18.02.2026 – ogłoszenie list przyjętych
Kierunek grafika wymaga dodatkowo złożenia portfolio w systemie IRK.
