Studentki Wydziału Architektury PB malują mural w Fastach

Maj 13, 2021

źródło: PB/fot. Gabriela Kościuk źródło: PB/fot. Gabriela Kościuk

Projekt muralu „Barwną przyszłość dla wszystkich” autorstwa Kamili Kurczab przenoszony jest na ścianę w Fastach, przez studentki pierwszego roku Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Dziewczyny pracują pod opieką sławnego muralisty Rafała Roskowińskiego.

Malowidło będzie cieszyło oko pracowników parku przemysłowego przy ul. Aksamitnej.

Firma zajmująca się budowaniem infrastruktury dla biznesu w partnerstwie z Politechniką Białostocką zorganizowała konkurs na koncepcje muralu. Nadesłano ponad 40 zgłoszeń, z czego komisja wytypowała finałowe prace, z kolei Ci, którzy malowidło będą oglądać na co dzień wytypowali zwycięski projekt, pod nazwą: „Barwną przyszłość dla wszystkich”.

– Temat konkursu brzmiał: „Kolorowa przyszłość dla wszystkich”, zastanowiłam się co tak naprawdę tworzy wspaniałą przyszłość i wydaje się mi się, że tworzą ją wspaniałe pomysły. Ta idea przyświecała mi przy projektowaniu muralu. Wszystkie trójkąty, które tworzą malowidło to świat wyobraźni, bo wyobraźnia powoduje, że tworzymy niesamowite rzeczy, które się później urzeczywistniają i starałam się to przekazać w muralu. Kolejną moją myślą, którą zawarłam w malowidle jest natura, wśród której człowiek czuje się najlepiej. Mimo, że coraz więcej powierzchni pokrywamy betonem, to wciąż mamy głęboką potrzebę kontaktu z naturą, więc połączyłam te niesamowite pomysły z przyrodą, które przechodzą w zwierzęta; w kruki, niedźwiedzie, jelenie. To mój pierwszy mural, zajmuje się głównie malarstwem, i jestem z tego powodu zadowolona, bo marzyłam o stworzeniu wielkiego projektu – mówi autorka projektu muralu Kamila Kurczab.

Powstający mural na ścianie parku przemysłowego w Fastach będzie miał 30 metrów długości. (ea)

Relacja Eweliny Andrzejewskiej