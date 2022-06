Studentki WA PB wygrały konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy budynku komendy PSP w Hajnówce

Czerwiec 12, 2022

fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka

Natalia Suchodolska i Paulina Zglecz, studentki IV roku architektury na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej wygrały konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy istniejącego budynku komendy PSP w Hajnówce. Prace oceniał st. bryg. Piotr Koszczuk, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce.

– Studenci bardzo nas zaskoczyli swoimi pomysłami – mówi st. bryg. Piotr Koszczuk, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce. – Nie da się wyróżnić jednej pracy. Spędziliśmy mnóstwo czasu nad każdym projektem i z każdego projektu zaczerpniemy jakieś pomysły, rozwiązania funkcjonalne, czy też elementy elewacji budynku.

Przedmiotem konkursu zorganizowanego na prośbę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce było opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy istniejącego budynku komendy PSP w Hajnówce. Sam budynek został wzniesiony w latach 80. XX wieku. Jego modernizacja znalazła się w „Programie modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025″ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Prace realizowała jedna grupa semestralna, podzielona na dwuosobowe zespoły. Najbardziej spodobała się koncepcja autorstwa Natalii Suchodolskiej i Pauliny Zglecz, studentek IV roku architektury na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej.

– Chciałyśmy zaprojektować jednostkę możliwie jak najnowocześniej – deklaruje Natalia Suchodolska. I stąd wzięły się wyraźne podziały na elewacji.

– Nasz pomysł skupił się na tym, żeby uchwycić poziome elementy całego budynku i dodatkowo przebić je pionowymi elementami i stąd w budynku w pojawiły się czerwone piony i poziomy bardzo widoczne i zarysowane w elewacji – opowiada o zwycięskiej koncepcji Paulina Zglecz. – Największą trudność stanowiło dodatkowe piętro dobudowywane przez nas, ze względu na istniejącą już konstrukcję i chęć uzyskania jak największej powierzchni bez użycia jakichkolwiek słupów.

Studentki zadbały także o aranżację wnętrza.

– Wydzieliłyśmy strefy – ogólnodostępne i strefy dostępne tylko dla strażaków, tak by się nie przenikały – wyjaśnia Natalia Suchodolska. – Zaprojektowałyśmy salę konferencyjną, która będzie dostępna dla wszystkich. Będzie można organizować tam duże spotkania. Zaprojektowałyśmy też salę Ognik, która będzie umożliwiała edukację dzieci.

Studentki są bardzo zadowolone z takiego przebiegu zajęć.

– Wiadomo, po co się cały semestr projektowało – mówi Paulina Zglecz. – Myślę, że wygrana będzie w jakimś stopniu brana pod uwagę przez osoby, u których chciałabym pracować.

– Nie spodziewałyśmy się wygranej, jesteśmy bardzo mile zaskoczone – mówi Natalia Suchodolska. – Na pewno w pewnym stopniu podniesie to nasze myślenie o sobie i będziemy czuły się pewniej w tym, co robimy. Na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej czuję się bardzo dobrze, bo możemy pokazywać swoje możliwości nie tylko na Uczelni, ale szerzej.

Studenckie projekty staną się inspiracją przy projektowaniu ostatecznego kształtu i funkcjonalności istniejącego budynku komendy PSP w Hajnówce.

– Świetnie wyglądają duże przeszklenia, wskazana w zwycięskiej pracy kolorystyka biało-czerwona nawiązująca do barw narodowych, a również do kolorów z którymi jest utożsamiana Państwowa Straż Pożarna, na pewno część przeszklona jeżeli chodzi o udostępnienie wizualne z zewnątrz izby tradycji, ale też rozwiązania dotyczące pomieszczeń i ich funkcjonalności – wymienia jednym tchem st. bryg. Piotr Koszczuk. – Chodzi tu zarówno o jednostkę ratowniczo-gaśniczą, jak i funkcjonalność węzłów biurowych, powstanie nowej sali konferencyjnej. Studenci zaproponowali także przestrzeń, którą można w zależności od potrzeb strażaków w dowolny sposób skonfigurować. Może pełnić funkcje wypoczynkowe, do zajęć sportowych, czy jako sala szkoleniowa.

Nad realizacją projektów czuwał dr inż. arch. Robert Misiuk z Katedry Projektowania Architektonicznego Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

– Studenci podeszli do projektowania w sposób profesjonalny, rzetelny i zaangażowany – ocenia dr Misiuk. – Przede wszystkim chcieli to robić, czuli że pracują z materią istniejącą, z czymś co może komuś się przydać, że nie jest to projekt do szuflady. Student inaczej projektuje, jeżeli wie, że to będzie komuś potrzebne.

Na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej studenci regularnie dostają takie zadania.

– Politechnika Białostocka stwarza możliwości profesjonalnego podejścia do projektowania, do pracy takiej, która będzie miała później kontynuację w życiu zawodowym – podkreśla dr inż. arch. Robert Misiuk. – To nie jest tylko teoria, ale już w tym momencie wkraczamy w praktykę. Studenci zdobywają wiedzę nie tylko w zakresie budownictwa, konstrukcji, formy, ale też kontaktu z inwestorem, co w późniejszym życiu zawodowym jest bardzo ważne.

Jesienią Komendant Powiatowy planuje znów zwrócić się z prośbą o pomoc do Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Zadaniem studentów może być koncepcja zagospodarowania placu wewnętrznego jak i przestrzeni wewnątrz budynku. – Chodzi o strefę, gdzie obsługuje się petentów i samą jednostkę ratowniczo-gaśniczą, tam gdzie strażacy pełnią służbę 24 godziny na dobę – wyjaśnia st. bryg. Piotr Koszczuk. (jd)