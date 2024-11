Studentka Politechniki Białostockiej zdobyła „Złoty Indeks NBP”

26 listopada, 2024

Anita Remiszewska. fot. Paweł Jankowski

Anita Remiszewska, studentka Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, zdobyła „Złoty Indeks NBP”. Stypendium w wysokości 10 tys. złotych ma pomóc w rozwoju zainteresowań z zakresu ekonomii, finansów i bankowości.

Studentka w przyszłości chciałaby pracować w sektorze finansowym.

– Czuję się wyróżniona, bo jednak jest to prestiżowe stypendium, to także docenienie, że to co robię ma sens – mówi Anita Remiszewska. – Aplikacja była dosyć prosta, dwa dokumenty były obowiązkowe i była to karta zaliczanie przedmiotu wraz z ocenami oraz dokument poświadczający zaliczenie pierwszego roku, był też do napisania esej i w nim trzeba przedstawić swoje osiągnięcia, dotychczasowe działania i podać plany na przyszłość.

Anita Remiszewska studiuje zarządzanie finansami i rachunkowość. Jest to kierunek uruchomiony na Wydziale Inżynierii Zarządzania w zeszłym roku.

– Mamy przedmioty, które rozwijają kompetencje miękkie i też ogólnie przedmioty z zakresu szeroko pojętego zarządzania, czyli na przykład zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing. Jeśli chodzi już o takie kierunkowe przedmioty, to mamy między innymi rachunkowość, też zajęcia z finansów, na przykład finanse publiczne, ubezpieczenia społeczne, więc takie przedmioty, które są naprawdę przydatne w kontekście naszego kierunku. Zajęcia są naprawdę merytoryczne i też kadra jest bardzo wykształcona i doświadczona, część zajęć jest prowadzona z praktykami, więc tak naprawdę możemy zyskać ceną wiedzy jak to już w praktyce wygląda – dodaje Anita Remiszewska.

Stypendium w wysokości 10 tyś. zł na ten rok akademicki otrzymało 49 studentów pierwszego roku oraz 51 studentów drugiego i trzeciego roku studiów. (hk)