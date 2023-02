Studentka Politechniki Białostockiej napisała kryminał. Książka trafi do księgarń w całej Polsce

20 lutego, 2023

Aleksandra Walendziuk/Dariusz Piekut/Politechnika Białostocka Aleksandra Walendziuk/Dariusz Piekut/Politechnika Białostocka

22 lutego do księgarń w całej Polsce trafi kryminał „48 godzin” Alex Walendziuk. Autorka jest studentką drugiego roku informatyki w Politechnice Białostockiej. A studia techniczne łączy ze swoją wielką pasją – pisaniem. Najnowszą powieścią „48 godzin” przebija się na krajowy rynek wydawniczy – książkę będzie można kupić między innymi w sieci Empik.

Historia opowiada o grupie nastolatków, którzy zostają uwięzieni w szkole i zmuszeni są do gry o przetrwanie. Aby się wydostać, muszą wykonać 13 śmiertelnie niebezpiecznych zadań lub odnaleźć ukrytego wśród nich zdrajcę – wyjaśnia autorka.

Premiera własnej książki na rynku wydawniczym jest dla Aleksandry Walendziuk ogromnie ważna. To rodzaj udowodnienia sobie i innym, że powszechnie przyjęty podział na umysł ścisły i humanistyczny jest stereotypem, którym nie warto się przejmować. – Często mówiono mi, że studentka informatyki i pisanie – to się nie łączy. Jednak uważam, że nie trzeba się ograniczać do jednej dziedziny, że można być zarówno humanistą i ścisłowcem – podkreśla Aleksandra.

Informatyka była jej bliska już od czasów liceum. Zdecydowała się na studia na tym kierunku, bo wie, że znajomość nowych technologii przyda się jej w przyszłości. Informatyka jest jednak kierunkiem wymagającym. – Nie jest łatwo pogodzić pisanie ze studiami. Na informatyce mamy dużo nauki: poznajemy nowe narzędzia, mamy dużo zajęć teoretycznych i praktycznych, sporo projektów do wykonania. Jednak zawsze udaje mi się znaleźć czas między kolejnymi egzaminami, żeby coś nowego napisać – mówi Aleksandra.

W swoim dorobku studentka Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej ma już pięć skończonych powieści i kilka, nad którymi pracuje. Sześć lat temu postanowiła podzielić się swoją twórczością z czytelnikami i dołączyła do portalu Wattpad. To darmowy portal, który przełamuje bariery między czytelnikami i pisarzami. Umożliwia użytkownikom tworzenie i udostępnianie własnych historii we wszystkich gatunkach, od powieści dla nastolatków po poezję, akcję, przygodę i nie tylko. Każdy może tu opublikować tworzone przez siebie treści, a czytelnicy czytają je, zrecenzują, mają możliwość obserwowania dalszych prób literackich ulubionego autora.

– Moi czytelnicy na Wattpadzie bardzo mnie wspierają. Komentują, zachęcają mnie do pisania. To wszystko jest bardzo motywujące i budujące. Myślę, że dzięki temu, że opublikowałam książkę w internecie, udało mi się zainteresować prawdziwe wydawnictwo i wydać powieść – mówi Aleksandra.

Publikowane na Wattpadzie utwory często przebijają się do literatury masowej lub zostają spopularyzowane w formie serialu. Tak było na przykład w przypadku Amerykanki Cassandry Clare, autorki bestsellerowej powieści „Miasto kości”. Swoich autorów w serwisie Wattpad poszukuje m.in. Wydawnictwo WasPos, które nawiązało współpracę ze studentką Politechniki Białostockiej i wydało „48 godzin”. (mr)