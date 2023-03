Studentka PB posłuchała mamy i ma na koncie pierwszy „mały wynalazek”

9 marca, 2023

Dr inż. Piotr Borkowski i mgr inż. Paulina Janowska/fot. Paweł Jankowski/Politechnika Białostocka Dr inż. Piotr Borkowski i mgr inż. Paulina Janowska/fot. Paweł Jankowski/Politechnika Białostocka

To urządzenie może pomóc w rozwoju młodego człowieka. Dr inż. Piotr Borkowski, nauczyciel akademicki w Instytucie Inżynierii Biomedycznej Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej i mgr inż. Paulina Janowska, absolwentka inżynierii biomedycznej, którą studiowała na WM PB, zdobyli prawo ochronne Urzędu Patentowego RP na wzór użytkowy pt. Urządzenie do edukacji sensorycznej. Pomysł na urządzenie wyszedł od mamy studentki.

W prawidłowym funkcjonowaniu każdego człowieka ważną rolę odgrywa integracja sensoryczna. To po prostu zdolność do rozumienia i porządkowania bodźców i informacji dostarczanych z otoczenia i z własnego ciała poprzez zmysły takie jak wzrok, słuch, dotyk, smak czy węch. Człowiek w trakcie swojego rozwoju uczy się rozróżniania i przyporządkowywania bodźców zewnętrznych określonym informacjom, a co za tym idzie – wywołanym nimi odczuciom.

Prawidłowe współdziałanie wszystkich zmysłów przekłada się na to, jak postrzegamy otaczający nas świat – wyjaśnia dr inż. Piotr Borkowski z Instytutu Inżynierii Biomedycznej Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.

Genezą do powstania urządzenia był temat pracy inżynierskiej Pauliny Janowskiej (z domu Nikołajuk), wówczas jeszcze studentki studiów I stopnia kierunku inżynieria biomedyczna na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. – Pomysł podsunęła mi mama, która na co dzień pracując z dziećmi uświadomiła mi jaki wpływ ma integracja sensoryczna na prawidłowy rozwój dzieci oraz jakie konsekwencje niesie bagatelizowanie tego typu zaburzeń – mówi mgr inż. Paulina Janowska. – Pracując nad modelem korzystałam z rad doświadczonych specjalistów z jednej z białostockich poradni psychologiczno-pedagogicznych. Promotorem pracy był właśnie dr inż. Piotr Borkowski.

– Wykonanie pracy inżynierskiej dało mi świadomość, że integracja sensoryczna stale się rozwija i potrzebuje nowych pomysłów i rozwiązań konstrukcyjnych z zakresu właśnie inżynierii biomedycznej – mówi Janowska..

– Edukacji sensorycznej potrzebują przede wszystkim dzieci na każdym etapie wzrostu od niemowlęcia i to do nich skierowane jest to urządzenie – wyjaśnia dr inż. Borkowski. – To na etapie wieku dziecięcego wykształca się nasz mózg, który poprzez odbieranie bodźców zewnętrznych za pomocą dotyku dowiaduje się czy obiekt jest zimny czy gorący, gładki lub chropowaty, poprzez wzrok ocenia jego kolor oraz jaskrawość. Jednocześnie kształtuje się świadomość tego, co nam się podoba a czego się boimy.

Urządzenie do edukacji sensorycznej to przemyślany układ wymiennych elementów, których konfiguracja pozwala na jak najlepsze pobudzanie zmysłów dziecka. Dzieje się to przede wszystkim poprzez zabawę. Poszczególne elementy mają różną fakturę i kolorystykę, dodatkowo mogą niektóre z nich emitować dźwięki.