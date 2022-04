Studenckie koła naukowe tworzą innowacje. SKN Drogowiec z Politechniki Białostockiej z dofinansowaniem MEiN

Kwiecień 7, 2022

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Studenckie Koło Naukowe Drogowiec z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach konkursu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

Wsparcie przyznano na realizację projektu związanego z nawierzchnią hybrydową. Taka nawierzchnia sprawdzi się na parkingach, przystankach autobusowych, ale także na skrzyżowaniach i ścieżkach rowerowych.

– Nawierzchnia hybrydowa to połączenie tych bardzo dobrych cech warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych, jak również warstw z mieszanek betonowych. Ten typ warstw został opracowany w Niemczech – mówi dr inż. Marta Wasilewska, opiekun naukowa SKN Drogowiec.

Studenci zajmą się opracowaniem składu nawierzchni hybrydowej.

– To, co proponują studenci z SKN Drogowiec to przede wszystkim połączenie tych korzyści wykonania mieszanek mineralno-asfaltowych i betonowych. Mamy taki pomysł, żeby projektować tę nawierzchnię hybrydową na bazie typowych rozwiązań mieszanek mineralno-asfaltowych o nieciągłym uziarnieniu, które charakteryzują się wyższą zawartością wolnych przestrzeni. Stwierdziliśmy, że spróbujemy ją wypełnić specjalną zaprawą cementową – dodaje dr inż. Marta Wasilewska.

W ramach ostatniego ministerialnego konkursu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”, dofinansowanie otrzymało także Studenckie Koło Naukowe AutoMotoKlub z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. Tutaj studenci z drużyny Cerber Motorsport zdobyli fundusze na zakup części do swojego najnowszego bolida CMS-07. (mt)

Z dr inż. Martą Wasilewską, opiekun naukową SKN Drogowiec rozmawiał Krzysztof Sadowski: