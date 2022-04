Studencie, zgłoś swój spektakl do Studenckiej Wiosny Teatralnej!

Kwiecień 22, 2022

Po niemal pół wieku przerwy powraca Studencka Wiosna Teatralna, czyli ogólnopolski festiwal teatrów studenckich. Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka w Lublinie reaktywuje jeden z najważniejszych w kraju festiwali dla młodych twórców teatralnych i zachęca do wysyłania zgłoszeń. Jest na to czas do 6 maja.

– 57 lat historii Chatki Żaka to spuścizna polskiej kultury studenckiej w wielu wymiarach. Staramy się czerpać z doświadczeń naszych poprzedników budując jej dzisiejszą, aktualną odsłonę. Studencka Wiosna Teatralna była bez wątpienia kamieniem milowymi w rozwoju ruchu teatrów alternatywnych. Po 48 latach znów oddajemy naszą scenę Młodym Artystom. Ja zaś niecierpliwie czekam na ten moment, kiedy teatralny głos młodego pokolenia z całej Polski znów zabrzmi w Chatce Żaka – mówi Izabela Pastuszko, dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka, architektka festiwalu.

Przedsięwzięcie, które odbywało się w murach Instytucji w latach 1966 – 1974, zostaje wznowione pod hasłem „BUDOWAĆ MOSTY”, jako swoiste połączenie przeszłości z teraźniejszością. Studencka Wiosna Teatralna ma być przestrzenią do prezentacji i konfrontacji rozmaitych przejawów współczesnej twórczości teatralnej studentów.

– Studencka Wiosna Teatralna to przede wszystkim s p o t k a n i e, oparte na fundamencie spektakli konkursowych i wydarzeń towarzyszących. A wśród nich: panel dyskusyjny, wykład, rozmowy z gośćmi, trzydniowe warsztaty teatralne, warsztaty psychologiczne, konsultacje logopedyczne, instalacja wizualna, klub festiwalowy. Tak właśnie będziemy „budować mosty”: więzi, relacje, współprace, przestrzenie dialogu. Reasumując – Chatka Żaka przemieni się w stolicę teatru studenckiego. Czekamy na Was! – dodaje Patryk Pawelec, kurator wydarzenia.

Festiwal odbędzie się od 18 do 21 maja w Chatce Żaka, w formule konkursowej, gdzie jury, a także publiczność uhonorują najlepsze przedstawienia przyznając nagrody finansowe. W duchu twórczej konfrontacji, zespoły (bądź pojedyncze osoby) powalczą m.in. o nagrodę Grand Prix Festiwalu. Na scenach Dużej i Małej Sali Widowiskowej Chatki Żaka zostaną przedstawione spektakle artystów wyłonionych na podstawie nadesłanych uprzednio zgłoszeń. Program przedstawień konkursowych stanowiących główną oś Festiwalu, wzbogaci szereg wydarzeń towarzyszących. (mt)