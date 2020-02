Studencie, „Praktykuj w kulturze”! M-GCKS w Choroszczy zaprasza na staż

Luty 20, 2020

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zaprasza na staż w ramach programu „Praktykuj w kulturze” Narodowego Centrum Kultury. To niepowtarzana okazja do poznania pracy animatora kultury od podstaw.

– Jeśli chcesz poznać codzienną pracę animatora kultury – to ją poznasz. Jeśli chcesz tworzyć wydarzenia kulturalne – to je stworzysz! Jeśli chcesz zobaczyć jak prowadzone są social media i promocja kultury – to zobaczysz. Jeśli chcesz praktykować – to tylko w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Twoim zadaniem będzie praca w kulturze, ramię w ramię z pracownikami. Bez monotonii, kserowania, czy parzenia kaw – zachęca M-GCKiS w Choroszczy.

To propozycja dla studentów III roku studiów licencjackich lub studentów studiów magisterskich. Po ukończeniu staż studenci otrzymają prestiżowy certyfikat. Praktyka jest bezpłatna. Praktyki potrwają od 24 lutego do 28 czerwca. W tym czasie stażyści zrealizują 160 godzin. Aplikować można tutaj. (mt/mc)

O szczegółach stażu opowiada Karolina Gołębiewska z M-GCKiS w Choroszczy: