Studenci Wydziału Architektury zaprojektowali Bibliotekę Gminną w Juchnowcu Kościelnym

25 czerwca, 2025

Konkurs na projekt biblioteki w Juchnowcu Kościelnym, fot. Hanna Kość Konkurs na projekt biblioteki w Juchnowcu Kościelnym, fot. Hanna Kość

Gabriela Stańczyk, studentka Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, wygrała konkurs na projekt Biblioteki Gminnej w Juchnowcu Kościelnym, w ramach którego studenci musieli zaprojektować nowoczesny obiekt.

W projektach studenci musieli uwzględnić także możliwość magazynowania 50 tysięcy wolumenów, pomieszczenia dla pracowników i czytelników, salę konferencyjną i sceną.

– Mój pomysł opierał się na tym, aby zbudować bibliotekę, która będzie przyjazna zarówno dla dzieci, ale również dla osób z niepełnosprawnościami i dla osób starszych, czyli taka, która jest ogólnodostępna i wpasowująca się w lokalizację – mówi Gabriela Stańczuk, studentka II roku architektury Politechniki Białostockiej. – Bardzo się cieszę, że mogłam projektować coś, co może być wykorzystane w prawdziwej lokalizacji. Przychodząc na studia spodziewałam się takich wyzwań, ale nie sądziłam, że to już ten moment.

Dzięki takim konkursom studenci mogą się uczyć na realnych potrzebach, korzystają z tego również instytucje. – Ta praca studencka jest cennym materiałem zarówno z punktu widzenia dydaktycznego, jak również przysłuży się władzom Juchnowca Kościelnego. Przede wszystkim inaczej student pracuje, jak wie, że jego praca może czemuś posłużyć. Może być takim elementem budowania przyszłej kariery zawodowej. Inaczej też podchodzą do tego, gdy projekt nie jest skazany, jak to się mówi, do szuflady, tylko jest możliwość późniejszej prezentacji tego – mówi dr inż. arch. Robert Misiuka z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

W konkursie na projekt Biblioteki Gminnej w Juchnowcu Kościelnym wzięło udział 8 zespołów składających się ze studentów Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. (hk)

Relacja Hanny Kość: